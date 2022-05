Epic Games haalt Early Access-label weg bij Fortnite

Fortnite zit niet langer in Early Access. De game had drie jaar lang dat label, maar dat kwam met name door het Save the World-gedeelte, dat in vergelijking met Battle Royale nauwelijks wordt gespeeld. Epic zegt dat Save the World nu af is, er komen geen grote updates meer.

Epic bracht Fortnite oorspronkelijk uit als een betaalde pve -game, getiteld Fortnite Save The World. Dat spel werd door de makers omschreven als 'een kruising tussen Minecraft en Left 4 Dead'. In 2017 kwam Fortnite Save the World beschikbaar via Early Access en Epic zei toen dat het plan was dat de game in zijn definitieve vorm een jaar later free-to-play zou worden.

Enkele maanden na het verschijnen van de betaalde versie van Fortnite, voegde Epic de gratis speelbare Battle Royale-modus toe aan het spel. Dat pvp -gedeelte werd in korte tijd enorm populair en is dat nog steeds. Nu zegt Epic dat het Save the World-gedeelte af is en daarmee verdwijnt het Early Access-label. Het plan om het pve-gedeelte gratis te maken, is vervallen. Gamers moeten betalen als ze dat onderdeel willen spelen. Wel is de prijs verlaagd naar 20 dollar.

De ontwikkeling van nieuwe inhoud voor Save the World zal afnemen na de officiële release, zegt Epic. Wel komt er een nieuwe seizoensactiviteit naar het spel, genaamd Ventures. Die moet de herspeelbaarheid op lange termijn bevorderen. Met die Ventures kunnen spelers materialen verdienen om items te upgraden. De Ventures komen in een rotatie naast bestaande evenementen als Frostnite and Dungeons.