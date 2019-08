Proximus-dochter Scarlet stopt op 30 november definitief met prepaidkaarten

De Belgische telecomprovider Scarlet stopt op 30 november definitief met vooraf betaalde formules voor mobiele telefonie. Het budgetmerk van Proximus zal klanten met een prepaidkaart in de komende dagen een abonnementsvoorstel doen. Dit meldt persagentschap Belga.

Scarlet was in september 2017 al gestopt met de verkoop van prepaid-simkaarten. Klanten konden hun bestaande prepaidkaart wel gewoon blijven gebruiken en herladen, maar daarin komt in de herfst dus verandering. Volgens Scarlet kunnen klanten hun kaart nog tot 31 oktober opwaarderen en hun krediet tot en met 29 november gebruiken.

Er zouden momenteel nog 'enkele duizenden' Scarlet-klanten zijn die met een prepaidkaart mobiel bellen, sms’en en internetten. Zij worden in de komende dagen persoonlijk geïnformeerd en 'gestimuleerd om een abonnement te overwegen', aldus het bericht.