Metro Exodus heeft fotomodus

Uitgever Deep Silver meldt dat Metro Exodus een fotomodus bevat. Hiermee kunnen spelers op elk moment in het spel een foto maken. De functionaliteit is bij alle versies van het spel aanwezig en de pc-versie bevat integratie met Ansel, Nvidia's foto-tool.

Eindproducent Jon Bloch zegt tegen PCGamer dat de fotomodus 'een van de meest verzochte functies van de community' is. "Fotomodi komen relatief weinig voor in first-person-shooters, maar het team was vastberaden om de functionaliteit goed te integreren en Metro-fans de mogelijkheid te bieden om hun eigen verhalen in de Russische woestenij vast te leggen", verklaart Bloch.

De pc-versie biedt integratie met Nvidia's Ansel, een tool die sinds 2016 beschikbaar is voor de geschikte videokaarten van de fabrikant. Met Ansel kan de gebruiker in-game foto's maken. Daarnaast bevat het een suite met verschillende fotobewerkingsopties, waaronder het samenstellen van 360-gradenfoto's.

Metro Exodus is het vervolg op Metro Last Light uit 2013. Het verhaal wordt opgepakt bij een van de eindes van Last Light en begint twee jaar na dat einde. Metro Exodus komt op 15 februari uit voor de PlayStation 4, Xbox One en Windows.