Microsoft voegt presentatiecoach toe aan PowerPoint

Microsoft voegt een presentatiecoach toe aan PowerPoint, die feedback geeft als gebruikers hun presentaties oefenen. De coach werkt op basis van kunstmatige intelligentie en spraakherkenning.

Microsoft wil met de assistent gebruikers feedback geven tijdens het oefenen van hun presentaties. De coach geeft in beeld feedback op de spreeksnelheid en op het gebruik van mogelijk aanstootgevende woorden. Ook geeft de coach commentaar als de spreker letterlijk de slides opleest. Na afloop van de oefening volgt een rapport met eventuele verbeterpunten.

Volgens Microsoft komt de Presenter Coach alleen tevoorschijn in een oefenmodus en niet als gebruikers daar niet om vragen. De nieuwe functie komt ergens in de zomer beschikbaar in de webversie van PowerPoint en zal later ook naar de desktop- en appversies van het softwarepakket komen.