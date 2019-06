Microsoft zet 'kluis' voor gevoelige gegevens in OneDrive

Microsoft heeft een 'kluis' voor OneDrive gepresenteerd, waarin gebruikers gevoelige gegevens kunnen zetten die de dienst extra beveiligt. Zo vereist het altijd een extra beveiliging als gebruikers de gegevens willen bekijken.

Gebruikers moeten een pincode of sms-code invoeren, maar kunnen er ook voor kiezen om de kluis biometrisch te ontgrendelen met bijvoorbeeld een vingerafdrukscanner, zegt Microsoft. Bestanden in de Persona Vault staan in Windows 10 in een BitLocker-omgeving, ook als gebruikers geen BitLocker gebruiken om bestanden te versleutelen.

Ook is het mogelijk om foto's te maken die rechtstreeks in de Personal Vault komen, zoals scans van paspoorten. Die belanden dan niet in de Foto's-app op Android of de Camera Roll op iOS, aldus Microsoft.

De functie komt als eerst uit in Nieuw-Zeeland, Australië en Canada, zo laat Microsoft weten. Voor het einde van het jaar moeten alle gebruikers de Personal Vault kunnen gebruiken in de webopslagdienst. In de gratis versie is Personal Vault beperkt tot een bepaald aantal bestanden, maar Microsoft zegt niet hoeveel dat er zijn. Ook vergroot Microsoft de opslag in de goedkoopste variant in de betaalde versie van 50GB naar 100GB.