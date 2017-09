Overheid VS aangeklaagd wegens doorzoeken telefoons en laptops aan grens

Volgens een groep van tien Amerikanen is het doorzoeken en langdurig in beslag nemen van smartphones en laptops van reizigers, die staande worden gehouden aan de Amerikaanse grens, ongrondwettig. De groep heeft het ministerie van Binnenlandse Veiligheid aangeklaagd.

De groep hoopt dat de rechter deze praktijk van doorzoekingen en inbeslagnames zonder machtiging van een officier van justitie zal beoordelen als ongrondwettig. In principe is voor dergelijke doorzoekingen een machtiging nodig, maar daarbij geldt een uitzondering voor federale diensten die opereren in Amerikaanse grensgebieden. De zaak is nu ingediend bij een lokale rechtbank in Massachussetts, maar kan in theorie doorgaan tot en met het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Volgens mensenrechtenorganisaties is het aantal doorzoekingen van elektronische apparaten in de laatste jaren explosief gestegen. De Amerikaanse Customs and Border Patrol meldde enkele maanden geleden nog dat er in 2015 zo'n 8.500 doorzoekingen hebben plaatsgevonden. Een jaar later waren dat er al 19.000 en in 2017 gebeurde dit 15.000 keer in het eerste halfjaar. Reuters heeft het ministerie van Binnenlandse Veiligheid tot nu toe vergeefs om een reactie gevraagd.

De groep ontevreden burgers die de zaak heeft aangespannen, bestaat voornamelijk uit mensen die veel reizen. Het gaat onder andere om een NASA-technicus, journalisten en een programmeur. Verschillende klagers zijn moslim of behoren tot andere etnische minderheden. Een is een Amerikaanse moslim die in januari op het vliegveld, na terugkomst uit Dubai, weigerde zijn persoonlijke telefoon te ontgrendelen, waarna deze en zijn zakentelefoon in beslag werden genomen. Pas twee maanden later kreeg hij ze terug.

In april hebben een Democratische en een Republikeinse senator een nieuw wetsvoorstel ingediend dat een eind kan maken aan de praktijk van doorzoekingen en inbeslagnames van elektronische apparaten. Volgens het voorstel is er voor deze handelingen op vliegvelden en andere grensgebieden weer een officiële machtiging nodig, tenzij het gaat om bepaalde noodgevallen. Of en wanneer dit voorstel in stemming wordt gebracht, is niet duidelijk.