Minister: NPO hoeft geen app te maken voor oudere smart-tv's

De Nederlandse Publieke Omroep hoeft geen app te maken voor oudere smart-tv's. De app werkt alleen op tv's die minder dan vijf jaar oud zijn. Volgens minister Arie Slob, die over media gaat, zijn er genoeg alternatieven voor bezitters van die tv's.

Slob voelt er niets voor om de NPO te verplichten een app te maken die op oudere smart-tv's werkt, zegt hij in antwoord op Kamervragen van D66-Kamerlid Joost Sneller. "Het aanpassen van apps voor alle versies van smart-tv's gaat gepaard met relatief hoge kosten, terwijl het media-aanbod ook via andere manieren beschikbaar is", zegt Slob.

Daarbij wijst de minister erop dat mensen met een oudere smart-tv vaak ook gebruik kunnen maken van de diensten van hun provider. Bovendien is het mogelijk NPO Start te gebruiken via de browser van een ander apparaat. Dat beeld is vervolgens via een Google Chromecast of via Apple AirPlay te streamen naar tv's, aldus Slob.

Daarmee zijn er genoeg manieren om uitzendingen terug te kijken, vindt de minister. Sneller stelde vragen aan Slob naar aanleiding van een bericht van de Consumentenbond over het niet langer functioneren van de app op smart-tv's uit 2014 en ouder.