'Bijna de helft van de sites van politieke partijen overtreedt AVG met cookies'

Ruim 45 procent van de websites van politieke partijen plaatst zonder toestemming marketingcookies en overtreedt daarmee de privacywet. Negen websites melden de bezoeker niet dat er trackingcookies worden geplaatst.

Dat blijkt uit een onderzoek van VPNgids.nl. Voor het onderzoek ging de website 44 websites van landelijke en regionale politieke partijen en jongerenafdelingen af om te kijken hoe zij omgaan met marketingcookies. Twintig websites plaatsten de cookies voordat de gebruiker toestemming had gegeven.

Negen van de twintig sites informeerden de bezoeker er in het geheel niet over dat er marketingcookies werden geplaatst. Van de onderzochte landelijke partijen plaatste alleen FvD ongevraagd trackingcookies specifiek voor Facebook en YouTube.

Een overzicht van VPNgids.nl over welke partijen zonder toestemming marketingcookies plaatsen op hun jongerenwebsites (links) en welke regionale partijen dat doen

Omdat de trackingcookies het voor de politieke partijen mogelijk maken de bezoekers te volgen op bijvoorbeeld Facebook, evalueerde VPNgids.nl naar eigen zeggen de activiteiten van de politieke partijen. In de vier weken voorafgaand aan de verkiezingen keek de site wekelijks hoe actief de partijen adverteerden op Facebook.

Daaruit blijkt dat het CDA in de laatste week voor de verkiezingen veruit de meeste facebookadvertenties plaatste, namelijk 730. Dat is opvallend, aangezien de jongerenafdeling van het CDA zonder toestemming cookies plaatst op het apparaat van de websitebezoeker. De VVD staat op nummer twee met 214 facebookadvertenties. Ook de jongerenafdeling van deze partij plaatste zonder toestemming cookies op het apparaat van de bezoeker. Verder valt op dat de regionale partijen die zonder toestemming facebookcookies plaatsen, weinig tot geen advertenties plaatsen op het sociale medium.

Het onderzoek was in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart. In Nederland zijn 63 landelijke en regionale politieke partijen en 15 politieke jongerenorganisaties.