NPO Start test samenkijkfunctie via website

De Nederlandse Publieke Omroep heeft een functie toegevoegd aan de NPO Start-website, waarmee kijkers virtueel samen kunnen kijken. Gebruikers kunnen hun webcam aanzetten en chatten tijdens het tv-kijken.

De nieuwe functie is te gebruiken door op een icoon te klikken op de NPO Start-website als er een programma wordt afgespeeld. Na het invoeren van een naam komen kijkers binnen in de NPO Samen-omgeving. Het is mogelijk om een link te delen om andere mensen uit te nodigen. In de virtuele ruimte kunnen kijkers chatten of met elkaar praten met een microfoon. Ook kan beeld van een webcam worden weergegeven.

Voor de functie is samengewerkt met Sceenic, een bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van interactieve kijkmethodes. Dat bedrijf had een prijs gewonnen bij een innovatiewedstrijd voor het Eurovisie Songfestival. Dat evenement is uitgesteld door de coronacrisis en daardoor heeft de NPO besloten om een Samen-functie te maken voor zijn site.

NPO Samen is voorlopig een experiment en 'de komende maanden beschikbaar voor vele programma's', aldus de makers. De functie is alleen beschikbaar via de website, niet in de apps voor mobiele apparaten.