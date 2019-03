'Schrappen uploadfilter werd onmogelijk door absente politici en foute stemknop'

Bij de stemming over de EU-auteursrechtrichtlijn werd ook gestemd over de indiening van amendementen. Dit werd met een verschil van vijf stemmen weggestemd. Dit had anders kunnen lopen, omdat enkele Zweedse leden afwezig waren en een fout maakten met de stemknop.

De Zweedse journalist Emanual Karlsten schrijft mede op basis van de dinsdagmiddag gepubliceerde stemlijst dat er twee of drie Zweedse parlementariërs waren die een verkeerde stemknop hebben ingedrukt tijdens de vraag of er amendementen moesten worden toegelaten. Een update van de rechtse Zweedse partij Sverigedemokraterna bevestigt deze analyse.

Bij de stemmingen over de aangenomen EU-auteursrechtrichtlijn waren er drie elektronische stemmingen door middel van knoppen: de volgorde van stemmingen, de vraag over wel of geen in te dienen amendementen en de uiteindelijk vraag om voor of tegen de richtlijn te stemmen. Parlementariërs Lundgren en Wingren hebben bij de amendementsstemming een verkeerde knop ingedrukt. Volgens de verklaring van Sverigedemokraterna wilden de leden amendementen laten indienen zodat ze konden stemmen om het beruchte artikel 13 te schrappen. Beiden hebben overigens tegen de richtlijn gestemd.

Als deze fouten niet waren gemaakt, was de stemmingsuitslag over de amendementen niet op 312 voor en 317 tegen uitgekomen, maar op 314 tegen 315. Dat zou nog altijd een verwerping hebben opgeleverd, maar dan was een enkele extra voorstem genoeg geweest om wijzigingen mogelijk te maken. Volgens Karlsten had dat heel goed kunnen gebeuren, omdat de feministische Soraya Post en de gematigde Anna Maria Corazza Bildt respectievelijk ziek en absent was tijdens de stemmingen. Dat betekent dat er vier Zweedse stemmen niet zijn gebruikt om de richtlijn te kunnen aanpassen. Sverigedemokraterna zegt dat in de officiële stukken wordt opgenomen dat zijn aanwezige leden de bedoeling hadden om anders te stemmen, al maakt dat verder niets meer uit voor de stemming. Het resultaat op basis van wat is ingedrukt is definitief.

Dinsdagmiddag stemde het Europarlement in met de vernieuwde EU-auteursrechtrichtlijn. Mede omdat er geen amendementen konden worden ingediend, zijn ook twee beruchte artikelen erdoorheen gekomen. Het gaat om een artikel dat platforms aansprakelijk stelt voor auteursrechtelijke schendingen in de vorm van gebruikers die zonder toestemming beschermd materiaal uploaden. Dit gaat vrijwel zeker tot uploadfilters leiden. Daarnaast krijgen nieuwsuitgevers een extra recht om perspublicaties op het internet te beschermen. Het doel daarvan is om grote diensten als Google News meer te laten betalen, maar het overnemen van fragmenten voor commerciële diensten wordt hiermee een stuk lastiger. Dat kan de toegang tot informatie en kleinere spelers behoorlijk hinderen, stellen critici.

NDP Nieuwsmedia, een brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven waar ook vele media van Tweakers-moederbedrijf De Persgroep lid van zijn, heeft positief gereageerd op de stemming over de EU-richtlijn. De brancheorganisatie zegt dat het 'samen met andere brancheorganisaties voor uitgevers een intensieve lobby gevoerd om dit resultaat mogelijk te maken'. Volgens de brancheorganisatie heeft het Europarlement hiermee zijn 'steun uitgesproken voor cultuur, innovatie en toegang tot kennis'. De organisatie stelt dat media hiermee 'eerlijke overeenkomsten kunnen sluiten met internetgiganten die veel geld verdienen met het hergebruik van journalistieke werken'. NDP Nieuwsmedia ziet dit nieuwe uitgeversrecht als 'onmisbaar voor het voortbestaan van onafhankelijke, professionele kwaliteitsjournalistiek in Europa'.