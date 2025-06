VisionOS 2 voor Apple Vision Pro kan foto's 3d maken

Apple heeft visionOS 2 aangekondigd voor de Apple Vision Pro-headset. In die nieuwe versie zit een Photos-app die 2d-foto's die al in de bibliotheek van gebruikers zitten, kan omzetten in 3d. Ook komt er foveated rendering vanaf de Mac voor het weergeven van een Mac-scherm.

Daarnaast kunnen ontwikkelaars aan de slag met meer manieren om diepte te creëren in apps of games te maken die werken op een tafel. Ook gaat Apple samenwerken met Blackmagic Design, bekend van Da Vinci. Apple zei niets over de verkopen van de Vision Pro. De Vision Pro komt komende tijd uit in acht nieuwe landen. Dat gebeurt onder meer in Duitsland en Frankrijk en dat gebeurt vanaf 12 juli.