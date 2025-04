Microsoft maakt zakelijke cloudbeveiligingsdienst Entra Suite breed beschikbaar

Microsoft heeft de Microsoft Entra Suite breed beschikbaar gemaakt. Deze cloudbeveiligingsdienst helpt zakelijke gebruikers om veilig toegang te krijgen tot virtuele werkomgevingen. Het product kost 12 dollar per maand per gebruiker.

Microsoft Entra Suite bestaat volgens het Amerikaanse techbedrijf uit vijf verschillende producten: Entra Private Access, Entra Internet Access, Entra ID Governance, Entra ID Protection en Entra Verified ID die de beveiliging van zakelijke digitale omgevingen naar een hoger niveau moeten tillen.

Entra Private Access is een vpn-achtige dienst waardoor medewerkers veilig toegang krijgen tot bepaalde applicaties van een organisatie. Deze dienst moet oudere 'legacy' vpn’s kunnen vervangen, meent Microsoft. Entra Internet Access is een secure web gateway waarmee organisaties het internetverkeer van medewerkers of applicaties kunnen beveiligen. Entra ID Governance is een identiteits- en toegangsbeheerdienst die ervoor moet zorgen dat enkel bevoegden toegang hebben tot bepaalde apps en diensten binnen een bedrijf. Via Entra ID Protection wordt er aan realtime identiteitscontrole gedaan via allerhande authenticatiemethodes. Entra Verified ID is een authenticatietool waarmee accounts in realtime geverifieerd en beheerd kunnen worden.