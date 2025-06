Vingerafdrukscanner Type Cover voor Surface Pro 8 heeft nauwelijks beveiliging

De Microsoft Type Cover voor de Surface Pro 8 en Pro X heeft nauwelijks beveiliging voor de vingerafdrukscanner. Dat claimen beveiligingsonderzoekers na onderzoek in opdracht van Microsoft zelf.

Microsoft Surface Pro Type Cover with Fingerprint ID

De Type Cover gebruikt geen authenticatie van de vingerafdrukscanner en gebruikt geen SDCP, het protocol dat Microsoft ontwikkelde om beveiligd in te loggen met biometrische sensors, concluderen de onderzoekers Jesse D'Aguanno en Timo Teräs. Bovendien stuurt het gegevens in cleartext via USB. De vingerafdrukscanner is te spoofen door een USB-apparaat met dezelfde PID in te pluggen, waardoor Windows denkt dat het gaat om een Type Cover. Vervolgens is het commando te geven dat de vingerafdruk correct is.

De Surface Type Cover heeft een sensor van ELAN en bleek het makkelijkste te omzeilen. Een Dell Inspiron 15 met een Goodix-sensor bleek ook slordige code te hebben. Die beveiliging was minder makkelijk te omzeilen. Met een man-in-the-middle-aanval bleek het mogelijk om de interne USB te vervangen voor een externe USB, waarna software het commando gaf om de vingerafdruk onder Windows te checken in de database voor Linux. De aanval bestond eruit een correcte vingerafdruk onder Linux aan te maken met hetzelfde ID als die onder het Windows-account waar de onderzoekers wilden binnendringen. Door de mitm-aanval verwees de USB de Windows-host naar de database van Linux en authenticeerde de gebruiker.

De Lenovo ThinkBook T14 heeft een Synaptics-sensor met een eigen TLS-implementatie voor het beveiligen van het sturen van informatie via USB. Die encryptie bleek te werken met het serienummer van de laptop en de productnaam. Na het breken van de encryptie bleek het mogelijk de vingerafdruk van de aanvaller te voorzien van het ID van de eigenlijke gebruiker, waarna Windows Hello ook de aanvaller zonder problemen binnenliet.

Alle aanvallen werken met fysieke toegang tot het apparaat en vereisen aanvullende hardware, waardoor het niet gaat om kritieke lekken die makkelijk te misbruiken zijn. Het risico voor thuisgebruikers van laptops lijkt daardoor relatief laag.