Ceo Hasbro: komende jaren zullen meer D&D-videogames verschijnen

Chris Cocks, de ceo van Hasbro, heeft tijdens een bespreking van de financiële resultaten aangegeven dat er de komende vijf à tien jaar enkele nieuwe D&D-videogames verwacht mogen worden. Volgens Cocks zou Baldur’s Gate 3 Hasbro zo’n 90 miljoen dollar hebben opgebracht.

De totale omzet van Hasbro daalde in 2023 met 15 procent, maar de omzet van de Wizard of the Coast- en digitale gamingdivisie van het bedrijf steeg naar verluidt met tien procent. Die stijging zou onder andere toe te schrijven zijn aan licentiedeals die Hasbro heeft gemaakt met onder andere Larian Studios, de Belgische ontwikkelaar achter Baldur’s Gate 3, en Scopely, het bedrijf dat Monopoly Go! op de markt heeft gebracht.

Gina Goetter, de chief financial officer van Hasbro, zei volgens PCGamer dat Baldur’s in 2023 ongeveer 90 miljoen dollar aan omzet heeft opgeleverd. De topvrouw van Hasbro is ervan overtuigd dat dit bedrag verder zal afzwakken naarmate het jaar vordert. Goetter stelde wel dat er de komende jaren nog steeds inkomsten via Baldur’s Gate 3 verwacht mogen worden. Ceo Chris Cocks wist dan weer te vertellen dat de game de eerste van vele verschillende D&D-games is die de volgende jaren op de markt zal komen.