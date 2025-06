Baldur's Gate III krijgt mogelijk geen dlc vanwege te hoge levels in D&D

Larian Studios-ceo Swen Vincke zegt dat de Belgische ontwikkelaar vooralsnog niet werkt aan een Baldur's Gate III-uitbreiding. Dit zou te maken hebben met de levellimiet van 12; daarboven worden gamepersonages volgens hem te krachtig.

In een interview met PC Gamer zegt Vincke dat D&D-personages na level 12 zeer krachtig worden en 'goddelijke krachten' krijgen. Dit zou een eventuele uitbreiding van Baldur's Gate III op basis van de huidige levellimiet te omvangrijk en ingewikkeld maken. Hij zegt: "Avonturen van level 12 tot en met 20 vereisen een andere aanvliegroute, bijvoorbeeld wat de schurk betreft. Daarvoor is een hoop extra ontwikkeltijd nodig. Dat zou het voor ons meer dan slechts een uitbreiding maken." Hij sluit een uitbreiding niet per se uit, maar zegt dat eventuele uitbreidingen voor personages vanaf level 13 eventueel zeer lang op zich zouden laten wachten.

Baldur's Gate III heeft een levellimiet van 12, wat betekent dat spelers hun personage niet verder dan level 12 kunnen levellen. De game is gebaseerd op de Forgotten Realms-campagnesetting van het rollenspel Dungeons & Dragons. D&D heeft in principe een levellimiet van 20, maar volgens Vincke worden spelers en daarmee schurken na level 12 te krachtig; de geavanceerde spreuken en aanvallen zouden het voor de ontwikkelaar lastig maken om dit in de game te verwerken. "Veel D&D-avonturen zijn daarom voor personages van level 12 en lager gemaakt."