OPPO en OnePlus stoppen verkoop smartphones in Duitsland na verloren rechtszaak

De Chinese smartphonemerken OPPO en OnePlus zijn gestopt met de verkoop van smartphones in Duitsland. De merken verloren dit weekeinde een rechtszaak van Nokia voor het gebruik van 4G- en 5G-patenten.

De Duitse site Wiwo merkte als eerste op dat de sites van OPPO en OnePlus geen koopmogelijkheid meer bevatten. Retailers mogen nog wel bestaande voorraden opmaken. Klanten met een telefoon van OPPO en OnePlus krijgen wel support en updates, zo belooft de fabrikant op zijn website.

OPPO en OnePlus verloren een rechtszaak bij de rechtbank in de Duitse stad München. De patenten, eentje over pitch lag estimation en de andere over discontinue communicatie, zijn onderdeel van standaarden en Nokia moet dus tegen redelijke voorwaarden licenties verstrekken. OPPO en OnePlus wilden niet betalen en de rechter ging erin mee dat OPPO en OnePlus zich onredelijk opstelden.

Nokia heeft ook een zaak lopen tegen OPPO en OnePlus in Nederland. Eerder stopte ASUS met de verkoop van smartphones in Nederland na een verloren rechtszaak. Het is onbekend of OPPO en OnePlus op een later moment zullen terugkomen op de Duitse markt.