Smartphones tussen 150 en 250 euro

Als er over smartphones wordt gesproken, gaat het vaak over flagshipkillers en high-end toestellen. Toch zijn de goedkope telefoons uiteindelijk het populairst. Zeker nu de prijzen stijgen, hoor ik steeds vaker dat mensen omzien naar een goedkoper toestel. Nu de apparaten steeds krachtiger worden, kun je voor weinig geld toch een smartphone hebben die alles kan wat je wilt, zeker nu steeds meer functies hun weg vinden naar de low-end markt. Daar komt bij dat de smartphones in deze prijscategorie beter zijn uitgerust dan die in hogere prijscategorieën. Denk aan een koptelefoonaansluiting, geheugenkaartlezer, FM-radio en infraroodpoort. Dat kan voor velen al een reden zijn om voor zo'n toestel te kiezen. Gebruikers die af en toe internetten, sociale media gebruiken en een filmpje kijken, moeten in theorie dus genoeg hebben aan een low-end smartphone. Wij hebben weer een greep gedaan in de budgetbak en enkele populaire toestellen met een prijs tussen de 150 en 250 euro tegenover elkaar gezet.

Dat werden de wat oudere Motorola Moto G72 en de gloednieuwe Samsung Galaxy A14 5G, niet te verwarren met het 4G-model van deze smartphone, de Nokia G22 en de Xiaomi Redmi Note 12 5G. De Motorola Moto G72 is met 249 het duurst; we verwachten dan ook dat deze smartphone op veel vlakken goed presteert en lekker snel is. De Samsung Galaxy A14 is met 184 euro het goedkoopst, maar zal nog steeds een geduchte concurrent zijn, omdat Samsung de A-toestellen wat specificaties betreft dichter bij elkaar laat komen. De Redmi Note 12 kost 208 euro en lijkt zoals vaak bij Xiaomi-toestellen een goede balans te bieden tussen goedkope en dure onderdelen, waardoor je weer veel telefoon krijgt voor je geld. De Nokia G22 is de op een na goedkoopste en heeft als unique selling point dat hij makkelijk repareerbaar is en daardoor lang mee moet gaan.

De accu is bijvoorbeeld meestal het eerste onderdeel dat kapotgaat. Voor veel mensen is dat dan een reden om hun toestel te vervangen, terwijl het apparaat voor de rest nog goed is. Nokia biedt de accu los aan en heeft zelfs een reparatiekit beschikbaar voor het toestel om het nog makkelijker te maken. Dit geldt overigens ook voor andere onderdelen, zoals het scherm en de cameramodule. Aan de verdere specificaties is in vergelijking met het model van vorig jaar niet veel veranderd en daarom is het de vraag of het toestel nog goed kan meekomen met de rest. Het lijkt in elk geval weer een interessante round-up te worden.