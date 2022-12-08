NL-ix biedt snelheden van 800Gbit/s aan voor datacenters in Amsterdamse regio

Het Nederlandse internetknooppunt NL-ix kan voortaan snelheden van 800Gbit/s aanbieden voor datacenters in de Amsterdamse regio. Het knooppunt heeft een nieuwe infrastructuur opgebouwd waarmee de snelheden veel hoger worden dan voorheen.

Het gaat om de infrastructuur voor het Amsterdamse knooppunt, waar veel datacenters in die regio op zijn aangesloten. De snelheid lag daar eerder op 100Gbit/s, maar wordt nu verhoogd naar 800Gbit/s. Het knooppunt heeft daarvoor een nieuwe infrastructuur gebouwd, samen met Nokia. NL-ix, dat onderdeel is van KPN, wil in februari van aankomend jaar het knooppunt in Frankfurt ook upgraden. Daarna volgt het Parijse netwerk, en later 'de rest van het Europese netwerk'. NL-ix heeft in Nederland ook nog locaties in Arnhem, Eindhoven, Groningen en Rotterdam. In België liggen er knooppunten in Antwerpen en Brussel.

Volgens NL-ix is niet alleen de snelheid van de verbinding hoger, maar is het nieuwe netwerk ook energiezuiniger. Het bedrijf zegt dat het verbruik per gigabit daalt van 0,9115 tot 0,1065W. Dat komt grotendeels door de verbeterde apparatuur, maar NL-ix zegt dat er daarnaast ook verbeteringen zijn doorgevoerd aan het netwerk waardoor bijvoorbeeld inactieve onderdelen worden uitgeschakeld. Die zouden voor nog een extra netwerkbesparing zorgen.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 08-12-2022 15:00 74

08-12-2022 • 15:00

74

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Reacties (74)

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Xypod13 8 december 2022 15:01
Ik kan me bijna niet voorstellen hoe snel 800Gbit is. Ik snap dat dit niet voor consument is natuurlijk maar om ook gewoon te bedenken dat dit soort snelheden al bestaan.
lenwar
@Xypod138 december 2022 15:33
Het is dan ook eigenlijk bandbreedte, niet snelheid. Daar zit een essentieel verschil in. (versimpeld gezegd: Een snelweg van 8 stroken breed heeft een bandbreedte van 800km/u, terwijl de auto's maar 100km/u 'kunnen') - Disclaimer: De vergelijking gaat, zoals met alle auto-vergelijkingen, niet helemaal correct op, maar even voor het idee.

Of denk aan een 'draadloze router' met een bandbreedte van 1800Mbps, als je alle wifi-antennes bij elkaar optelt. Het zegt niks over de snelheid van je laptop naar het internet, of zelfs maar de potentiële snelheid van één van de antennes van het apparaat. Het is alleen een leuk getal voor de marketing.

https://www.geeksforgeeks...ween-bandwidth-and-speed/
sprankel @lenwar8 december 2022 22:28
De snelweg uitleg klopt wel maar er is geen snelheidslimiet van 100km/uur, de signalen reizen aan lichtsnelheid in theorie maar in de praktijk is het eerder aan 60 tot 70% van de lichtsnelheid. (heeft met de kabels te maken)

Er zijn echter 4 andere factoren die bepalen hoe lang een signaal op die snelweg zit

- De lengte van die snelweg, lichtsnelheid mag dan wel heel snel zijn, als je internetsnelweg 10 000 km bedraagt gaat dat toch een pak langer duren dan een kabel van 1 meter
- Hoeveel knooppunten je onderweg tegenkomt waarbij je van snelweg naar snelweg moet, je verliest hier veel tijd. Bij internet zijn dit routers, switchen maar ook omvormers (bijvoorbeeld van koper naar glas of van gewoon koper naar adsl koper of van koper naar wifi)
- Verkeersopstoppingen, als een stuk van de snelweg verzadigd is (bandbreedte zit vol) moet je wachten op een knooppunt om verder te kunnen, dit kan de latency snel verhogen. Indien een verkeersopstopping met opzet / slechte bedoelingen veroorzaakt word noemen we dit een DDOS aanval.
- Ongevallen, verkeerd gereden of te lang onderweg. Als een pakket op de snelweg verloren geraakt/een ongeval heeft omdat er interferentie is (packet loss), een verkeerde snelweg neemt omdat de wegwijzers niet kloppen(routing probleem) of te lang onderweg is (packet drop om te verhinderen dat een pakket eeuwig blijft rondgaan op die snelwegen) dan moet het pakket opnieuw verzonden worden, dat geeft gigantisch veel latency omdat het lang duurt tegen dat je door hebt dat de ontvanger maar geen ontvangstbevestiging stuurt. Echter mogelijks was je pakket wel toegekomen maar is het de ontvangstbevestiging die verloren is geraakt op de terugweg waardoor je foutief denkt dat het origineel pakket nooit was toegekomen. Dit mag liefst nooit voorkomen maar als het teveel voorkomt kom je in een vicieuze cirkel terecht, je moet namelijk pakketen opnieuw versturen maar van die pakketten die opnieuw verstuurd worden gaat terug een deel verloren, en dus moet je opnieuw datzelfde pakket gaan verzenden. Als er een probleem is waarbij pakketten verloren gaan, hoe meer verkeer hoe meer pakketten verloren gaan, op een gegeven moment loopt het gewoon compleet strop. Bij de consument vooral gekend als slechte wifi omdat draadloos heel kwetsbaar is voor interferentie en dus packet loss. ADSL verbindingen durven hier ook vaker last van hebben wegens totaal gebrek aan shielding op die koperen telefoonlijn.

De snelheid word dan uitgedrukt in hoe snel kan ik 1 pakket heen en weer sturen op die snelweg tussen internet provider en jezelf, ervan uitgaande dat er geen file is en geen ongevallen/interferentie/verkeerde wegwijzers. Voor de consument is excellent is <10 ms, goed is 10<>40ms, slecht is >40ms

Voor een glasvezel zoals in het artikel verwacht ik <1 ms reactietijd.

Let op, dat is maar tot aan je provider, als ik de snelheid bepaal tot in NY zit daar veel meer afstand en veel meer knooppunten tussen. Echter voor bandbreedte is dat hetzelfde verhaal, ik kan wel 50 rijvakken hebben tot bij mijn provider, dat is geen garantie dat heel de snelweg tot aan een computer in NY overal ook minstens 50 rijvakken zal hebben.

Wat wel doorgaans klopt is dat providers en internet exchanges onderling belachelijk veel rijvakken hebben dus voor bandbreedte is het doorgaans hoeveel rijvakken heb ik tot een provider en hoeveel rijvakken heeft de computer aan de andere kant van het internet tot zijn provider.

De snelheid/latency tussen providers en internet exchanges word hoofdzakelijk veroorzaakt door de fysieke afstanden. Tussen provider en consument voornamelijk door omvorming naar ADSL, Wifi en Coax.
cybermaus @lenwar8 december 2022 17:04
Die snelweg is best een aardige analogie. Zoals je vertelde, ik zie de problemen, maar ik ga deze toch stelen gebruiken bij leek-uitleg. Mogelijk ga ik er een fiets bij gebruiken voor heel hoge latency.
beerse @cybermaus8 december 2022 17:36
Als het om uitleg aan pubers/gamers gaat, dan zou je bandbreedte en ping-tijd kunnen gebruiken. Beide beloven een snelheid, elk op hun eigen manier.
Cergorach @cybermaus8 december 2022 17:47
Never underestimate the bandwidth of a station wagon full of tapes hurtling down the highway.
:)
tweazer @cybermaus9 december 2022 21:12
Oh gut, dadelijk krijgen we de klassieker in beeld ...
Xypod13 @lenwar8 december 2022 17:05
Ah, tuurlijk, bedankt voor de uitleg :) Internet snelheden worden dan ook vaak geassocieert met snelheid. Maakt alsnog voor een grote verbetering!
Scriptkid @lenwar8 december 2022 17:49
Als je van de autos nu de pakket bezorgers maakt die met diverse mogelijk heden over die weg gaan.

Lopend (dialup), met de fiets (adsl), met de auto (kabel) of de sportwagen(fiber) pakketjes gaan bezorgen.

Hoe lang duurt het dan eerdat een volle pallet aan pakket bezorgd is als iedere bezorger 1 pakket per ker mee kan nemen.
lenwar
@Scriptkid8 december 2022 19:00
En onderschat ook niet de bandbreedte van een vrachtwagen gevuld met backup-tapes, of een postduif met meerdere grote usb-sticks aan z’n pootjes.
Alleen de latency is drama ;)

Je dit ook uiteindelijk inderdaad nog hoe vol iedere auto is. (Mtu)

Kijk maar voor de gein hoe lang het duurt voordat een site is geladen, terwijl je 50MBps kan downloaden. ((Heeft uiteraard te maken met hoe browsers met html omgaan, en daar zijn natuurlijk ook ontwikkelingen in, dus dat dat wat sneller/proactiever gaat)).

Al naar al zegt bandbreedte lang niet alles.
rjmno1 @lenwar9 december 2022 12:11
Klopt ik heb hier zelf van kpn glasvezel liggen en ben er zelf dik tevreden mee.Ik heb een langzaam abbo maar gebruik snellere snelheden niet.Voor wat ik ermee doe en gebruik is het meer dan snel genoeg veel sneller wil ikzelf ook niet meer hebben.Ik kan me best voorstellen dat datacenters veel data hebben die ergens anders gedownload kan worden dat je deze snelheden nodig hebt, voor de huis tuin en keuken gebruiker helaas niet van toepassing.Of althans binnen het netwerk een download starten in de datacenter.

[Reactie gewijzigd door rjmno1 op 23 juli 2024 09:40]

Jazco2nd @Xypod138 december 2022 16:40
100 GB/s.
Dus als je nog een oude 100GB harde schijf hebt gehad.. of zoals ik 420MB.. kan je wel iets voorstellen :)
Beaves @Jazco2nd8 december 2022 16:57
Kleine nuance is GB(yte) vs. Gb(it) ;) Scheelt een factor 8 :)
Jazco2nd @Beaves8 december 2022 16:59
Dat zeg ik dus correct. 100GB/s. Want 800Gbit/s :)
Alfa1970 @Jazco2nd8 december 2022 18:11
Nope, zo werkt dat dus niet.
Er is ook nog zoiets als protocol overhead waardoor je hier en daar wat bitjes gaat missen.
Heel grof genomen moet je het door 10 delen.
YGDRASSIL @Alfa19708 december 2022 22:53
Nee hoor. 100GB/s is exact 800 Gbit/s. Protocoloverhead zit er in bij zowel GB als GBit. Dus die 800 GBit/szou 720 GBit zijn en 800GB/s is dan 720GB/s effectief.
lasermen @YGDRASSIL9 december 2022 00:19
Je hebt niet 80Gbit/s aan zinloze ruimte op een 800Gbit/s verbinding ;)
uiltje @Alfa19708 december 2022 19:28
Welnee. Dat was zo bij IP pakketjes over ATM, maar dat wordt echt niet meer gebruikt, zelfs niet bij DSL. Ethernet + TCP/IP heeft echt geen 10% overhead, en ik vermoed dat ze zelfs geen ethernet doen - maar dat kan ik mis hebben.
JackBol @uiltje10 december 2022 13:06
De gemiddeld packet size op het internet (IMIX) is ~500 bytes.
Ethernet + IP + TCP header tussen de 50 en 80 bytes. Je overhead is dus makkelijk +10% tov netto payload.

DSL is helemaal een drama, daar krijg je er ook nog een VLAN header en PPPoE header erbij.
uiltje @JackBol10 december 2022 16:50
Ik ging inderdaad uit van de maximum grootte van een ethernet pakket. Ik verbaas me wel over die gemiddelde grote, want streams & downloads zullen toch over het algemeen grotere pakketten gebruiken dan 500 bytes (?). Meestal reken je overigens de overhead zonder TCP want je kan natuurlijk prima andere protocollen gebruiken.

Ik verbaas me wel wat over die grote TCP/IP overhead (ethernet overhead is 18 bytes); het is natuurlijk niet voor niets dat Google enzo ook met andere protocollen experimenteren.
JackBol @uiltje10 december 2022 17:59
Ongeveer 1/3e van de packets zijn 1500b (idd video streaming en file transfer). Maar er is ook ongeveer 1/3e van de packets die tussen de 64 en 127b zijn (control traffic, ACKs, etc) die het gemiddelde flink naar beneden trekken.

Op de website van de AMS-IX kan je hier statistieken over vinden. Ik ben ooit voor werk in 2005 op zoek geweest naar deze informatie en er is de afgelopen 17 jaar vrijwel niets veranderd qua distributie in mijn optiek.

https://stats.ams-ix.net/sflow/index.html
Jazco2nd @Alfa19708 december 2022 20:06
Discussie ging om Gbit vs GB, in de context van dit artikel is dat de specificatie.

Zelf haal ik makkelijk net meer dan Gbit binnen mijn LAN dus je overhead verhaal lijkt me sterk..
Vroeger een Vero 4K mediaspeler gehad met 100mbit poort die zomaar tijdens testen op de 110 zat.
Frame164 @Xypod138 december 2022 17:53
Op zich is het ook weer niet extreem veel. Mobiele netwerken van relatief kleine providers gebruiken al meer dan dit.
Verwijderd @Xypod139 december 2022 05:47
800 x een gemiddelde 1 gigabit connectie :+

Ik kan theoretisch downloaden met nu 1000mbit / 120MB per seconde, x 800 maakt 96.000MB per seconde. Maar ja het is in de enterprise wereld gewoon hard nodig.
AcidBanger @Verwijderd9 december 2022 08:19
Is het niet gewoon 800gbit delen door 8 gezien je van bit naar byte gaat dus 100gigabyte per seconde? Volgens mij heb je nog 4 gigabyte extra }> warzone update in een halve seconde _/-\o_ helaas haalt die SSD dat never nooit in mijn pc
Verwijderd @AcidBanger11 december 2022 04:34
De upstream moet het ook aankunnen (Waar je het vandaan haalt). Soms ben ik sneller als ik hier vanuit Portugal gewoon Madrid selecteer ipv Lissabon zelf.

Vaak genoeg gehad dat ik dan wel meer dan 900mbit haal.
mr_evil08 @Xypod1319 december 2022 22:19
En 30 jaar geleden zeiden wij dat ook over 1,5 mbit (T1 verbinding) dat was ook ongelooflijk snel.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 09:40]

AcidBanger 8 december 2022 15:02
Ik ben hier niet in thuis, maar dat is toch echt een gigantische energiebesparing?
Zijn die stappen altijd zo groot qua besparing icm upgrades?
DRaakje @AcidBanger8 december 2022 15:09
Verbruik is per Gbit, dus werkelijkheid:
100 * 0,9115 = 91,15 watt per verbinding.
800 * 0,1065W = 85,2 watt per verbinding.

Dus iets zuiniger, maar niet heel veel.

[Reactie gewijzigd door DRaakje op 23 juli 2024 09:40]

Alcmaria @DRaakje8 december 2022 15:25
Om maar weer even auto's te gebruiken.. :-) je auto rijdt 8x zo hard, maar verbruikt 10 procent MINDER.. dat vind ik best wel een stap, ik vind dat je het tekort doet door het "iets zuiniger" te noemen.
Slevin @Alcmaria8 december 2022 16:31
Bandbreedte is niet dat je auto sneller rijd, sneller rijden zou zijn dat je ping/latency zakt.

Om je auto/verkeer analogie verder te gebruiken:
Er kunnen 8x zoveel auto's op dezelfde route: er zijn 8 baanvakken ipv 1.
De snelheid is nog steeds dezelfde (licht / elektriciteit gaat niet ineens sneller), zullen we zeggen dat de auto's nog steeds 120kmph rijden (of grofweg lichtsnelheid bij fiber)

Wat wel goed blijft is dat deze 8 auto's samen nog steeds minder verbruiken dan 1 wagen op de oude weg. Een veel gladder wegdeg dan die oude kasseien.

[Reactie gewijzigd door Slevin op 23 juli 2024 09:40]

Homeland @Alcmaria8 december 2022 16:39
Je auto kan niet 8x zo hard maar kan ineens 8x zoveel vervoeren en is 10% zuiniger in verbruik!
glennoo @DRaakje8 december 2022 15:21
8x zoveel bandbreedte voor minder verbruik, vind ik persoonlijk hartstikke netjes!
joost00719 @DRaakje8 december 2022 15:25
Niet veel zuiniger, wel veel efficiënter. Er kan 8 keer zo veel over het lijntje met even veel watts.
Wolfos @DRaakje8 december 2022 15:57
Dat is alleen als de bandbreedte per gebruiker ook verhoogd word. Is dat niet het geval dan kan de verbinding dus 8 keer zoveel gebruikers aan met minder verbruik.
Gillie @DRaakje8 december 2022 19:23
Het is veel makkelijk rekenen:
Je stelt dat 100Gbps en 800Gbps verbinding verbruiken ongeveer hetzelfde (91,25W vs 85,2W). Maar 800Gbps is 8x sneller. En elke Watt naar de apparatuur moet er ook uit, d.w.z. koeling. Ventilatoren en chillers in het datacenter. Alsook de huur van het rack en energie verbruik.

Mijns inziens om met 100Gbps dezelfde capaciteit te bouwen is er veel meer nodig qua vermogen. Ruimte in de datacenters, qua racks. De stroomvoorziening en koeling.
Het is exponentieel, de extra apparatuur (meer nodig voor 8x zoveel bandbreedte), hiervoor de huur van de extra racks, voor de racks meer stroomvoorziening, Met als gevolg de prijs per kWh alsook extra koeling.

Het totale prijskaartje lijkt mij gigantisch.
ta_chi79 @AcidBanger8 december 2022 15:06
De netwerk apparatuur verbruikt gewoon ongeveer net zo veel als voorheen, maar omdat het 8x zo snel kan vertransporteren gaat de W/gbps gewoon eenzelfde factor omlaag.
Memori @ta_chi798 december 2022 15:10
Betekent dit dan ook dat straks de kosten voor bandbreedte omlaag kan?
joost00719 @Memori8 december 2022 15:22
Ik denk dat energiekosten maar een heel klein gedeelte is van de kosten om een netwerk draaiend te houden. Ik vermoed dus van niet (zo veel) als je alleen naar de energiebesparing kijkt.
Wellicht dat het wel goedkoper gaat worden omdat er meer aanbod is gekomen, en daardoor minder minder schaarste.
Frame164 @Memori8 december 2022 17:55
Die gaan toch al jaren omlaag? De prijs per bps gaat jaarlijks omlaag.
Vlizzjeffrey @Memori8 december 2022 15:30
De top krijgt een hogere bonus-uitkering.
uiltje @ta_chi7910 december 2022 16:54
Het is niet vanzelfsprekend dat als je je capaciteit vergroot dat het energieverbruik gelijk blijft, en ze spreken dan ook over het automatisch uitschakelen van onderdelen.
Uberprutser @AcidBanger8 december 2022 15:08
Het is vooral dat je bijvoorbeeld eerst 8 poorten voor 800Gbps nodig had en nu maar 1. Ook is apparatuur veel energiezuiniger geworden (lees: sommige fabrikanten hebben het dik op orde vandaag de dag). Scheelt dus grofweg een 8e aan apparatuur voor dezelfde bandbreedte en minder apparatuur is ook minder koeling als het verbruik hetzelfde blijft, of zoals hier waarschijnlijk lager dan voorheen.
CH4OS @Uberprutser8 december 2022 15:35
...en minder apparatuur is ook minder koeling als het verbruik hetzelfde blijft, of zoals hier waarschijnlijk lager dan voorheen.
Als het verbruik (met minder apparatuur) gelijk is, blijft de koeling (=verplaatsing van energie) net zo groot als voorheen. Echter, voor bijvoorbeeld 100 gigabit/sec heb je dan dus nog 1/8e (12,5%) van de energie/resources nodig, waar dat eerst 1 machine voluit was. ;)

Het is daarnaast natuurlijk ook vooral een marketing praatje.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 09:40]

Scriptkid @CH4OS8 december 2022 17:58
Alleen verplaatsje ineen netwerk geen energie die gelijk is aan de verbinding.


Ansers zou een amd 3900 ook de zelfde snelheid verhoging aan energy gaan verbruik als hij sneller is dan een 486.

Je hebt energie nodig voor de transfer alleen die staat niet gelijk aan de payload.

Daarnaast is bij 800gbs het type en soort enery ook anders dan bij 100gbs dus totaal geen vergelijking op te zetten
CH4OS @Scriptkid8 december 2022 19:15
Als 8 apparaten 100 Watt verbruiken, maar 1 apparaat 800 Watt, dan is het verbruik even veel hoor. Alleen wanneer bijvoorbeeld 1/8e van de capaciteit nodig is, kun je ook 1/8e (12,5% dus 100W) verbruiken, waar dat anders gewoon de 800W is.
runeazn @AcidBanger8 december 2022 15:09
Ze he ben iets toegepast dat ze met het zelfde stroomverbruik 8x zo veel data kwijt kunnen. Als ik een gok zou doen staat het appartuur gewoon constant aan alleen zou het nu dus zuiniger zijn door grotere mogelijk bandbreedte.
aequitas @AcidBanger8 december 2022 15:50
Laatst voor de gein eens bij mijn 24p switch alle poorten op 100Mbit ipv 1Gbit gezet. Scheelde 10W, wat met de huidige stroomprijzen toch al snel een paar tientjes per jaar scheelt.
Alxndr 8 december 2022 15:09
"Het bedrijf zegt dat het verbruik per gigabit daalt van 0,9115 tot 0,1065W"

Wow, dat is nogal een sprong, maar hoe moet ik "kan ... aanbieden" in deze context opvatten?

Ik neem aan dat het alleen op deze nieuwe verbindingen van toepassing is en niet op die van klanten die hun huidige verbinding van maximaal 100 Gbit/s blijven gebruiken?
Patriot @Alxndr8 december 2022 17:41
Wow, dat is nogal een sprong
Ik gok dat het grootste deel van het verbruik niet in het uitsturen van de bitjes zit, dus als je je capaciteit met 8x vergroot dan kun je je verbruik al praktisch door 8 delen. Deze sprong is nog wel ietsje groter natuurlijk, maar het is wel enigszins vertekend omdat ze gewoon 8 keer minder machines nodig hebben voor dezelfde throughput.
Ik neem aan dat het alleen op deze nieuwe verbindingen van toepassing is en niet op die van klanten die hun huidige verbinding van maximaal 100 Gbit/s blijven gebruiken?
Technisch gezien kan dat wel. Als je normaal 8 machines nodig had om 8 klanten van 100 GB/s te voorzien, heb je maar één van die nieuwe machines nodig om die klanten te voorzien. Dan gaan we er wel vanuit dat de oude klanten allemaal op de nieuwe machines gaan draaien, de praktijk zal zoals gewoonlijk wel iets weerbarstiger zijn :P
Lupusceleri @Alxndr8 december 2022 17:43
Juist wel, die 800GE poorten worden native bijna nooit ingezet nu (interne backbone verbindingen wellicht?) maar de 100GE poortjes gaan straks qua technologie van Nokia ook via 8x100GE breakout aangeboden worden, net zoals je tegenwoordig je 10GE verbindingen vaak via 4x10GE of 10x10GE breakout aanbiedt.

Het scheelt ook dat je vroeger bijvoorbeeld 2x100GE op een linecard had, en zelfs als je tegenwoordig een moderne native 100GE linecard koopt zitten daar met gemak 24x100GE of 36x100GE op: veel meer van dezelfde poortjes, maar met vergelijkbaar stroomverbruik voor de hele linecard. En dan heb je nog niet eens breakout erbij gesleept.

[Reactie gewijzigd door Lupusceleri op 23 juli 2024 09:40]

KKose 8 december 2022 15:13
Vay beee, dat is heel snel, wat zou de limit zijn?
Verwijderd @KKose8 december 2022 15:33
Er is geen limiet eigenlijk, als er meer nodig is wordt de infrastructuur weer geüpgraded zoals nu
Clubbtraxx @Verwijderd8 december 2022 17:54
Jij dacht dat er geen grenzen zijn aan wat haalbaar is met een bepaalde techniek?
'Als het nodig is upgraden we wel weer' jaja het gaat allemaal vanzelf.
De volgende stap is 1.6Tbit... Daarna ws weer factor 2 of 4 maar zover zijn we voorlopig niet.
lenwar
@KKose8 december 2022 15:44
Daar valt weinig over te zeggen denk ik.
We hebben het hier over bandbreedte, niet snelheid (zie mijn reactie elders). Je kan natuurlijk prima meerdere lijnen aansluiten en verspreiden over één of meer datacenters. Dan heeft jouw dienst 'meer' bandbreedte aan te bieden dan die 800Mbp/s.

Simpel voorbeeld. Netflix gebruik 3GB voor één uur HD-film
3GByte/uur = 24Gbit/uur = 24.576Mbit/uur = ongeveer 6,8Mbit/s Voor het gemak even naar beneden afronden 6Mbit/s

800Gbit/s = 819.200 Mbit/s / 6Mbit/s = 136.533 streams
800Gbit/s = 800.000 Mbit/s / 6Mbit/s = 133.333 streams
Dat zijn ruim 130.000 gelijktijdige streams. Ik heb geen cijfers, maar ik denk dat Netflix daar iedere avond met gemak aan komt in alleen al Nederland.

Edit: Puntjes en comma's en de factor 1000 toegepast ipv de factor 1024 per aanwijzing van @mbovenka

[Reactie gewijzigd door lenwar op 23 juli 2024 09:40]

mbovenka @lenwar8 december 2022 16:10
Bits/s worden gewoon in veelvouden van 1000 geteld. Maar verder klopt je berekening natuurlijk wel.
Indy81 @lenwar8 december 2022 16:33
Ik kan me herinneren te hebben gelezen dat Netflix ook hun servers direct bij onze ISP's plaatst.
Dus in het datacentrum van Ziggo en KPN.
Zodoende stream je direct vanaf je ISP. Een directere verbinding, stabieler en goedkoper, voor zowel Netflix als je ISP.
lenwar
@Indy818 december 2022 16:40
Uiteraard, en dan waarvoor zelfs op meerdere plaatsen in het land, maar dat is alleen Netflix. Dan komt de rest nog 😊
lutser @KKose8 december 2022 16:27
Is een lastig verhaal maar theoretisch kun je ~1 Petabit door 1 glasvezel sturen.

Zie https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5420239
Clubbtraxx @lutser8 december 2022 17:57
In een lab... Nu ff over 100km afstand of nog verder.
Plofkotje @Clubbtraxx8 december 2022 18:12
Het artikel wat @lutser linkt gaat over theoretisch, dus volgens de huidige stand van de natuurkunde, hoeveel data we door een glasvezelkabel zouden kunnen stampen. Dit is niet eens in een lab, dit is zuiver de natuurkundige berekening.

Beetje hetzelfde als de 56k6 limiet over telefoonlijnen, waarvan we mathematisch ook al wisten dat dat echt de grens was van een analoge telefoonlijn.
Clubbtraxx @Plofkotje8 december 2022 22:43
Daarom juist... 1 Petabit door een vezel van paar meter is misschien theoretisch nog mogelijk, maar wanneer je echte afstanden moet halen kom je er lang niet meer aan. Voorlopig zit er nog wel genoeg rek in in elk geval.
Scriptkid @KKose8 december 2022 18:01
Even googlen maar record zat boven de paar tbps op dit moment
Cergorach 8 december 2022 18:24
NL-ix heeft in Nederland ook nog locaties in Arnhem, Eindhoven, Groningen en Rotterdam. In België liggen er knooppunten in Antwerpen en Brussel.
Mijn eerste reactie was: "Waar is de locatie in Ede gebleven van BIT?" Maar de pagina waarnaartoe wordt gelinkt gooit NL-ix verschillende andere locaties in onder een stad. Sinds wanneer valt Utrecht onder Amsterdam en Ede ligt toch wel een paar kilometer van Arnhem... Hetzelfde geld voor de locaties in België.

Het bron artikel hier:
https://www.nl-ix.net/abo...r-network/the-800g-story/
Spreekt over 400G en 800G verbindingen.

Nu zie ik dat AMS-IX al in juni 400G heeft uitgerold:
https://www.ams-ix.net/am...ing-the-internet-exchange
Heeft iemand, die beter in die wereld/materie zit, enig idee of AMS-IX ondertussen ook al is geupgrade naar 800G?

NL-IX gebruikt Nokia (Finland), AMS-IX gebruikt Juniper (VS). Volgens mij zijn verschillende Juniper modellen namelijk ook in staat om 800G te doen...

Side note:
NL-IX traffic peak 6,84TB/s
AMS-IX traffic peak 11,35TB/s
lasermen @Cergorach9 december 2022 00:36
AMS-IX schrijft in hun persbericht dat 400Gbit/s in de komende jaren wordt uitgerold op basis van Juniper apparatuur. Wat ik heb begrepen zijn ze bezig om de uitrol te gaan doen, maar kan geen nieuwsbericht vinden dat de eerste poort ook echt actief is.

Graag zie ik welke Juniper modellen 800Gbit/s per poort kunnen, want ik kan ze niet vinden op hun website... En je kan zeker weten geen Nokia lijnkaart in een Juniper stoppen ;)

Mijn conclusie is dat NL-IX nu voorloopt op de AMS-IX qua poort snelheden. (volgens mij wel een unicum?)

Nokia kan al jaren 400Gbit/s, hetzelfde geldt voor meer merken zoals Juniper en Cisco. Voor andere merken is 400Gbit/s een lastige standaard om goed te kunnen doen.

[Reactie gewijzigd door lasermen op 23 juli 2024 09:40]

Cergorach @lasermen9 december 2022 09:01
Ik zie '800G capable' op deze modellen:
https://www.juniper.net/u...et-transport-routers.html
lasermen @Cergorach9 december 2022 10:52
Dat is mooie marketing-praat. Als je op de datasheet klikt kom je het volgende tegen:
The PTX10004, PTX10008, and PTX10016 Express-based line cards currently support 10GbE, 25GbE, 40GbE, 100GbE, and 400GbE interfaces.
In tabel 3 zie je ook dat ze maar t/m 400Gbit/s poorten gaan qua het laten zien van poortaantallen.
Juniper is er vast en zeker mee bezig met 800Gbit/s. Maar heeft nog geen koopbaar product op de website staan.

Na wat zoeken heb ik deze presentatie vanuit Nokia gevonden (hun website is echt nietszeggend jammer genoeg...): https://raw.githubusercon...ermeulen_800g_reality.pdf
Hierin geven ze wel duidelijk aan welke 800Gbit/s lijnkaarten beschikbaar zijn.
Belgar @Cergorach9 december 2022 09:18
Nokia heeft nog de enige 800G (eigenlijk 1TB/s clearchannel) native chip in de industrie (al enige jaren zoals lasermen zegt). Juniper en Cisco gebruiken beide dezelfde oudere Broadcom chip.
KiLLerBoy_001 @Cergorach9 december 2022 12:34
BIT in ede op de galileilaan ( nu toevallig naar onderweg ) is geen locatie van NL-ix de genoemde NL-ix locaties betreffen de KPN Colocaties (ZARA) waar NL-ix gehuisvest is.
hier heeft BIT wel direct een link naartoe overigens.

[Reactie gewijzigd door KiLLerBoy_001 op 23 juli 2024 09:40]

DT2 @KiLLerBoy_0019 december 2022 13:39
Ja hoor, ook op BIT is NL-ix aanwezig: https://www.peeringdb.com/fac/421
KiLLerBoy_001 @DT29 december 2022 13:45
dat klopt ook wel, Maar dit is geen directe locatie..
Dit zit gekoppeld achter de ZARA locatie te arnhem welke in dit artikel benoemd word.
Mijzelf 8 december 2022 19:03
Het bedrijf zegt dat het verbruik per gigabit daalt van 0,9115 tot 0,1065W
Het lijkt me dat hier een eenheidsfout zit. Dat moet Watt per Gbits/sec zijn, of Wattseconde per Gbit.
Pridefax 8 december 2022 19:03
In het datacenter zijn we ook overgegaan al naar 400g apparatuur en 400g bekabeling , denk dat de volgende refresh rond de 6 tot 8 jaar gaat zitten richting 800g
vincedd 9 december 2022 09:56
Paar jaar geleden een redunante verbinding gemaakt hier op het mediapark tussen 2 gebouwen van 2x 600g voor wat video en audio content. Waren wel 12 verbindingen van elk 100g.

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