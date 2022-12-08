NL-ix biedt snelheden van 800Gbit/s aan voor datacenters in Amsterdamse regio

Het Nederlandse internetknooppunt NL-ix kan voortaan snelheden van 800Gbit/s aanbieden voor datacenters in de Amsterdamse regio. Het knooppunt heeft een nieuwe infrastructuur opgebouwd waarmee de snelheden veel hoger worden dan voorheen.

Het gaat om de infrastructuur voor het Amsterdamse knooppunt, waar veel datacenters in die regio op zijn aangesloten. De snelheid lag daar eerder op 100Gbit/s, maar wordt nu verhoogd naar 800Gbit/s. Het knooppunt heeft daarvoor een nieuwe infrastructuur gebouwd, samen met Nokia. NL-ix, dat onderdeel is van KPN, wil in februari van aankomend jaar het knooppunt in Frankfurt ook upgraden. Daarna volgt het Parijse netwerk, en later 'de rest van het Europese netwerk'. NL-ix heeft in Nederland ook nog locaties in Arnhem, Eindhoven, Groningen en Rotterdam. In België liggen er knooppunten in Antwerpen en Brussel.

Volgens NL-ix is niet alleen de snelheid van de verbinding hoger, maar is het nieuwe netwerk ook energiezuiniger. Het bedrijf zegt dat het verbruik per gigabit daalt van 0,9115 tot 0,1065W. Dat komt grotendeels door de verbeterde apparatuur, maar NL-ix zegt dat er daarnaast ook verbeteringen zijn doorgevoerd aan het netwerk waardoor bijvoorbeeld inactieve onderdelen worden uitgeschakeld. Die zouden voor nog een extra netwerkbesparing zorgen.