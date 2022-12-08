NL-ix biedt snelheden van 800Gbit/s aan voor datacenters in Amsterdamse regio

De snelweg uitleg klopt wel maar er is geen snelheidslimiet van 100km/uur, de signalen reizen aan lichtsnelheid in theorie maar in de praktijk is het eerder aan 60 tot 70% van de lichtsnelheid. (heeft met de kabels te maken)
Er zijn echter 4 andere factoren die bepalen hoe lang een signaal op die snelweg zit
- De lengte van die snelweg, lichtsnelheid mag dan wel heel snel zijn, als je internetsnelweg 10 000 km bedraagt gaat dat toch een pak langer duren dan een kabel van 1 meter
- Hoeveel knooppunten je onderweg tegenkomt waarbij je van snelweg naar snelweg moet, je verliest hier veel tijd. Bij internet zijn dit routers, switchen maar ook omvormers (bijvoorbeeld van koper naar glas of van gewoon koper naar adsl koper of van koper naar wifi)
- Verkeersopstoppingen, als een stuk van de snelweg verzadigd is (bandbreedte zit vol) moet je wachten op een knooppunt om verder te kunnen, dit kan de latency snel verhogen. Indien een verkeersopstopping met opzet / slechte bedoelingen veroorzaakt word noemen we dit een DDOS aanval.
- Ongevallen, verkeerd gereden of te lang onderweg. Als een pakket op de snelweg verloren geraakt/een ongeval heeft omdat er interferentie is (packet loss), een verkeerde snelweg neemt omdat de wegwijzers niet kloppen(routing probleem) of te lang onderweg is (packet drop om te verhinderen dat een pakket eeuwig blijft rondgaan op die snelwegen) dan moet het pakket opnieuw verzonden worden, dat geeft gigantisch veel latency omdat het lang duurt tegen dat je door hebt dat de ontvanger maar geen ontvangstbevestiging stuurt. Echter mogelijks was je pakket wel toegekomen maar is het de ontvangstbevestiging die verloren is geraakt op de terugweg waardoor je foutief denkt dat het origineel pakket nooit was toegekomen. Dit mag liefst nooit voorkomen maar als het teveel voorkomt kom je in een vicieuze cirkel terecht, je moet namelijk pakketen opnieuw versturen maar van die pakketten die opnieuw verstuurd worden gaat terug een deel verloren, en dus moet je opnieuw datzelfde pakket gaan verzenden. Als er een probleem is waarbij pakketten verloren gaan, hoe meer verkeer hoe meer pakketten verloren gaan, op een gegeven moment loopt het gewoon compleet strop. Bij de consument vooral gekend als slechte wifi omdat draadloos heel kwetsbaar is voor interferentie en dus packet loss. ADSL verbindingen durven hier ook vaker last van hebben wegens totaal gebrek aan shielding op die koperen telefoonlijn.
De snelheid word dan uitgedrukt in hoe snel kan ik 1 pakket heen en weer sturen op die snelweg tussen internet provider en jezelf, ervan uitgaande dat er geen file is en geen ongevallen/interferentie/verkeerde wegwijzers. Voor de consument is excellent is <10 ms, goed is 10<>40ms, slecht is >40ms
Voor een glasvezel zoals in het artikel verwacht ik <1 ms reactietijd.
Let op, dat is maar tot aan je provider, als ik de snelheid bepaal tot in NY zit daar veel meer afstand en veel meer knooppunten tussen. Echter voor bandbreedte is dat hetzelfde verhaal, ik kan wel 50 rijvakken hebben tot bij mijn provider, dat is geen garantie dat heel de snelweg tot aan een computer in NY overal ook minstens 50 rijvakken zal hebben.
Wat wel doorgaans klopt is dat providers en internet exchanges onderling belachelijk veel rijvakken hebben dus voor bandbreedte is het doorgaans hoeveel rijvakken heb ik tot een provider en hoeveel rijvakken heeft de computer aan de andere kant van het internet tot zijn provider.
De snelheid/latency tussen providers en internet exchanges word hoofdzakelijk veroorzaakt door de fysieke afstanden. Tussen provider en consument voornamelijk door omvorming naar ADSL, Wifi en Coax.