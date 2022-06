Verstoring NL-IX leidt tot problemen bij Nederlandse providers en diensten

Er is sprake van een verstoring van de diensten bij internetknooppunt NL-IX. Dat blijkt onder uit data van de organisatie en allerlei bedrijven meldden problemen. De verstoring heeft geleid tot landelijke internetproblemen in Nederland. Inmiddels lijken de problemen alweer af te nemen.

De eigen statistieken van NL-IX waarmee het dataverkeer wordt weergegeven, laten voor donderdagmiddag zien dat er na 13.00 uur sprake is van een opvallend grillig verloop. Inmiddels lijkt die situatie weer te zijn genormaliseerd. Op storingssite Allestoringen.nl is vrij goed te zien dat rond die tijd ook storingen en problemen ontstonden bij allerlei diensten en providers.

Zo meldt de provider Solcon dat er sprake is van een landelijke storing en dat klanten momenteel last kunnen hebben van een gebrek aan vaste telefonie, internet of televisie. Ook Tweak maakt melding van 'verstoringen aan het internetknooppunt NL-IX', wat bij deze provider tot hinder met telefonie kan leiden, omdat een groot deel van het verkeer van Tweak via NL-IX loopt. Inmiddels zegt de provider dat het telefonieverkeer weer stabiel is en dat NL-IX om 14:50 uur heeft bevestigd dat er problemen zijn.

Hostingbedrijf Weserve spreekt ook over een landelijk probleem bij het internetknooppunt, wat voor WeServe tot gevolg lijkt te hebben dat zijn diensten in Brabant momenteel hinder ondervinden. "Overige impact is het slecht functioneren van alle diensten via NL-IX Transit. Bijvoorbeeld banken, tv-omroepen en telefoonnummers van derden zijn ook moeilijk te bereiken", aldus het bedrijf.

De website Storingsoverzicht.nl schrijft dat er sprake was van verbindingsproblemen met het internetverkeer van NL-IX tussen verschillende providers. Het probleem zou geconcentreerd zijn op de locatie van het Nationaal instituut voor subatomaire fysica, waar 'verschillende links zijn geraakt'. Volgens de site zijn de verbindingen inmiddels weer herstellende en is een onderzoek gestart naar de oorzaak. NL-IX was op het moment van schrijven onbereikbaar.