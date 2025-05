Samsung Display toont smartphonescherm dat 360 graden kan worden gevouwen

Samsung Display heeft een nieuwe variant van de Flex In & Out getoond, een oledscherm dat met één vouw 360 graden kan worden gevouwen. Dit scherm heeft bovendien een nieuw scharnier, waardoor de vouw in het scherm in platte toestand minder zichtbaar moet zijn.

Het Samsung-bedrijf liet het scherm volgens The Verge al op de CES 2023-beurs zien, maar komt nu met aanvullende details over het vouwbare scherm. Met een Flex In & Out-scherm kan het scherm aan de binnenkant van de vouw zitten, zoals bij de huidige Galaxy Fold-toestellen, of aan de buitenzijde van de vouw.

Vermoedelijk heeft Samsung Display dit scherm ontwikkeld met het idee dat het beschermd kan worden als de smartphone dichtgeklapt is met het scherm aan de binnenkant van de vouw. Voor eenvoudig gebruik met één hand zou het toestel weer 360 graden uit- en ingeklapt kunnen worden, met het scherm aan de buitenzijde van de vouw. Nu hebben Samsungs Fold-toestellen daar nog een tweede scherm voor, maar met het nieuwe Flex In & Out-concept zou dit niet nodig zijn.

Het scharnier van het Samsung Display Flex In & Out-scherm

vergeleken met het scharnier van een Galaxy Z Fold (boven)

Het nieuwe scherm heeft daarnaast een nieuw ontworpen scharnier, waarbij de vouw van het scherm meer een 'waterdruppelvorm' moet krijgen als het in de binnenkant van de vouw zit. Die vouw zou minder strak zijn dan bij de huidige toestellen, waardoor er minder druk op het scherm komt. Dat zou de plooi in het scherm minder zichtbaar maken. Het bedrijf heeft geen foto's gedeeld van het scherm in platte toestand.

Samsung Display heeft eerder een Flex In & Out-scherm getoond, maar dit had twee vouwen die allebei maximaal 180 graden gevouwen konden worden, vergelijkbaar met de eerder getoonde S-Foldable. De nieuwe Flex In & Out is Samsungs eerste vouwbare scherm met één vouw dat 360 graden kan worden gevouwen in een smartphone. Samsung Display toonde op de recente CES-beurs ook de Flex Hybrid, een vouwbaar scherm met een uitschuifbaar element. Of en wanneer de Flex-oledschermen voor klanten verschijnen, is niet bekend.