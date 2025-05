ASRock-add-onkaart kan B650-moederbord min of meer tot X670-bord opwaarderen

ASRock heeft een kaart ontwikkeld die een bepaald B650-moederbord via een specifieke aansluiting kan uitbreiden als ware het een X670-moederbord. Het lijkt vooral een i/o-uitbreiding te zijn in de vorm van extra USB- en M.2-aansluitingen en snellere netwerkondersteuning.

LevelOneTechs heeft een video gewijd aan de zogeheten X670 Xpansion Kit. Deze website heeft deze uitbreidingskaart getest in combinatie met een B650 LiveMixer-moederbord van ASRock. De kaart voegt een tweede chipset toe aan dit moederbord. X670-moederborden hebben twee Promontory 21-chipsets, terwijl B650-moederborden het met een enkele moeten doen. In de bios van het moederbord zijn extra opties beschikbaar om de tweede chipset te beheren.

De uitbreidingskaart bevat twee M.2-slots met PCIe 4.0 x4, drie USB-A-aansluitingen, een USB-C-aansluiting tot 10Gbit/s, twee SATA-aansluitingen en een 10GbE-aansluiting. Die laatste vormt wellicht de meest in het oog springende toevoeging, omdat het geteste moederbord wat netwerksnelheidsondersteuning betreft niet verder gaat dan 2,5GbE.

Bron: LevelOneTechs

De X670 Xpansion Kit moet op een specifieke manier worden aangesloten, namelijk via PCIe in combinatie met een speciale kabel, een control line die een J2-header op het moederbord vergt. Daardoor zal de kaart alleen op bepaalde moederborden werken.

Het is onduidelijk of deze X670 Xpansion Kit-uitbreidingskaart een product betreft dat in deze vorm wordt uitgebracht en zo ja, wanneer dit product wordt uitgebracht. Het lijkt te gaan om een exemplaar dat verder is doorontwikkeld dan slechts een prototype. Ook het door LevelOneTechs gebruikte B650 LiveMixer-moederbord is nog niet officieel uitgebracht.