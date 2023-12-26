Inleiding

Het testlab en de laptopredactie van Tweakers hebben in 2023 niet stilgezeten. Het jaar is nog niet helemaal voorbij, maar tot nu toe hebben we 173 laptops getest in ons testlab en zijn er traditiegetrouw zes Laptop Best Buy Guides, diverse reviews en een round-up verschenen. In dit artikel blikken we terug op de laptoptech van 2023 en vooruit op 2024. Voordat we dat doen, vragen we de redacteuren van de laptopredactie wat voor hen de memorabelste laptop van 2023 is. Friso: Ik ben enorm gecharmeerd van oledschermen en wat is er beter dan een oledscherm op een laptop? Twee oledschermen natuurlijk! Maar zonder grappen, ik was dit jaar best onder de indruk van de Lenovo Yoga Book 9. Die laptop heeft twee oledschermen en dat blijkt toch beter te werken dan de foldables die Lenovo en ASUS eerder uitbrachten. Met twee panelen heb je meer schermoppervlakte, je hebt geen vouw midden in beeld en de constructie is minder kwetsbaar. Bovendien bleken de twee schermen in de praktijk verrassend goed te werken. Ik verwacht dat we dit concept in 2024 vaker zullen terugzien. Jelle: De laptop waar ik in 2023 blij van werd en waar we behoorlijk veel aandacht aan besteed hebben, is de Framework Laptop. In 2022 bracht Framework zijn modulaire laptop uit met Intels processor van de elfde generatie en er volgde toen ook een upgrade naar de twaalfde generatie, maar in 2023 heeft Framework wat mij betreft laten zien dat het een blijver is. Er kwam een upgrade naar de dertiende Intel-generatie, maar ook een Zen4-moederbord, een case waarmee je van je oude moederbord een desktop-pc kunt maken en de aankondiging van de Framework 16, die een verwisselbare videokaart krijgt. Een verwisselbare videokaart in een laptop? Het is heel lang geleden dat ik dat voor het laatst gezien heb. Tot zover de subjectieve gevoelens van uw laptopredactie. Op de volgende pagina's schakelen we over naar de keiharde cijfers, voor een terugblik op 2023. Fijne Tweede Kerstdag en veel leesplezier.

Cpu's: veel 'oude' chips in omloop

Het jaar 2023 begon zoals gebruikelijk met de CES, de beurs in Las Vegas waarop AMD en Intel traditiegetrouw nieuwe chips aankondigen. Dat gebeurde ook dit jaar, met Zen4 voor AMD en Raptor Lake voor Intel. Zen4 was een nieuwe architectuur, terwijl de dertiende generatie Raptor Lake eigenlijk hetzelfde was als de twaalfde generatie Alder Lake, maar dan met iets hogere kloksnelheden en (soms) meer E-cores. Bij AMD zat er dus aanvankelijk de meeste vernieuwing in de laptopprocessors, tot het einde van het jaar. Toen introduceerde Intel Meteor Lake, een hele nieuwe processorarchitectuur, terwijl AMD de npu wat sneller maakte en het zeventje van de modelnaam van Zen4-processors voor 2024 verving door een achtje. Heeft dat iets gedaan met de voorkeur van fabrikanten voor een bepaald processormerk? Grappig genoeg niet. Van alle laptops die in 2023 aan de Pricewatch werden toegevoegd, had 26,87 procent een AMD-processor. Op twee tiende procentpunt na evenveel als in 2022. Het aandeel Intel is ook gelijkgebleven, terwijl het aandeel laptops met Apple-processor iets groter is geworden. De oorzaak daarvan is dat Apple in 2023 liefst twee nieuwe MacBooks heeft geïntroduceerd. Begin van het jaar waren dat de MacBook Pro-laptops met M2-processors, terwijl tien maanden later de M3 al zijn opwachting maakte. Ten opzichte van 2021 lijkt AMD minder populair te zijn geworden. Een blik op de data leert dat er in 2021 nog veel laptops waren met Athlon- en A4-processors. Ondertussen zijn dat allemaal Ryzen-processors geworden en werden er nog maar elf laptops met een Athlon Silver-processor toegevoegd. AMD Over AMD gesproken, niet alles wat AMD in 2023 uitbracht, maakte gebruik van de nieuwe Zen4-architectuur. Hoewel 'Ryzen 7000' op de desktop wil zeggen dat je de nieuwste generatie processors te pakken hebt, is dat bij laptops niet noodzakelijk het geval. Daar gebruikt AMD cores van de Zen2-, Zen3-, en Zen4-generatie door elkaar. Het derde getal in het typenummer geeft aan waar je mee te maken hebt. De Ryzen 5 7520U is bijvoorbeeld Zen2, de Ryzen 3 7330U is Zen3 en de Ryzen 7 7840U is Zen4. Zen4 bood, net als op de desktop een flinke vooruitgang in prestaties en was, anders dan op de desktop, AMD's eerste processor met Ryzen AI, oftewel een npu voor het versnellen van bepaalde AI-taken. Maar als je in 2023 een willekeurige AMD-laptop kocht, was de kans het grootst dat de processor nog op de Zen3-architectuur gebaseerd was. Zen4-chips verschenen in de loop van het jaar in laptops, terwijl AMD volop Zen2- en Zen3-chips produceerde. Er zijn zelfs nog wat laptops op basis van de eerste Zen-architectuur verschenen, met Athlon Silver 3050U-chips aan boord. Intel Bij Intel begon 2023 dus met de introductie van de dertiende generatie Core-processors, maar de twaalfde generatie bleef nog volop in productie, terwijl ook de elfde generatie, van najaar 2020, in productie bleef. Er verscheen in 2023 zelfs nog een aantal laptops met een processor van de tiende generatie in de Pricewatch. Alder Lake, oftewel de twaalfde generatie Intel-processor, was een flinke verandering ten opzichte van de elfde generatie. Intel begon toen voor het eerst P- en E-cores samen in een processor te gebruiken. De populairste laptopprocessor van 2023, de Core i5-1235U, kreeg bijvoorbeeld tien cores, terwijl zijn voorganger, de Core i5-1135G7, nog vier cores had. Het verschil zit hem er natuurlijk in dat slechts twee van de tien cores snelle P-cores zijn, terwijl de andere acht zuinige E-cores zijn. Het verschil tussen de twaalfde en de dertiende generatie is een stuk kleiner. Als je naar het verschil tussen de i5-1235U en 1335U kijkt, dan heeft die laatste een 200MHz hogere turboklokfrequentie, een 50MHz hoger geklokte gpu en ondersteuning voor hogere geheugenklokfrequenties. Is de rek een beetje uit de Intel-processors? Als we kijken naar de Cinebench-scores van een aantal laptops met Core i5-xx35-processors, dan lijkt dat wel een beetje het geval te zijn. De stap van de tiende naar de elfde generatie leverde een prestatiewinst op van gemiddeld 58 procent in de multicoretest en 25,3 procent in singlecorebewerkingen. De stap van de twaalfde naar de dertiende generatie was in de singlecoretest maar 5,4 procent en in de multicoretest 15,7 procent. Dat is niet zo gek, want zoals gezegd is de dertiende generatie een refresh van de twaalfde. Het wordt dus tijd voor een nieuwe generatie en die heeft Intel dan ook al aangekondigd: Meteor Lake. De cpu-cores van deze nieuwe generatie worden op het Intel 4-proces gemaakt en de E-cores zijn volgens Intel wel 50 procent sneller dan die van de vorige generatie. Dat geldt niet voor de P-cores, die langzamer zijn dan die van de dertiende generatie. De steeds minder snel stijgende lijn van de processorprestaties zou in sommige gevallen dus weleens kunnen gaan dalen. Bij de presentatie van Meteor Lake zei Intel dat AI-toepassingen belangrijk zullen worden de komende jaren en dan specifiek het lokaal draaien van die software. Sinds Meteor Lake heeft Intel een npu, ofwel een neural processing unit, ingebouwd in zijn processors. AMD heeft het sinds Zen4 en Apple al sinds de M1. De hardware van laptops is er dus klaar voor en het wordt interessant om te zien in hoeverre de verschillende processors zich van elkaar kunnen onderscheiden. Op papier heeft Apple de krachtigste npu, maar de praktijk moet uitwijzen of dat ook betekent dat de M3-processor de snelste is. De npu opereert niet in het luchtledige, maar samen met cpu en/of gpu. Een softwaretitel zal bovendien ongetwijfeld beter draaien op de ene processor dan op de andere. Hoe het er volgend jaar voor de laptopprocessors van AMD uitziet, is minder concreet dan Meteor Lake, bij Intel. Begin december gaf AMD al zijn bestaande processors een nieuw nummertje, maar een nieuwe architectuur houdt dat niet in. Een soort wijziging in architectuur zagen we in 2023 al wel met de Zen4c-cores, die kleiner zijn dan 'echte' Zen4-cores en een minder hoge maximale klokfrequentie hebben. Volgens geruchten gaan de Zen5-laptopprocessors ook gebruikmaken van een mix van Zen5- en Zen5c-cores. Zen5 komt, volgens AMD, in de loop van 2024 beschikbaar.

Videokaarten: Nvidia mag de tgp's weer afschaffen

Beeldschermen: groter, hoger en meer oled

Nog steeds hebben veruit de meeste laptops die aan de Pricewatch worden toegevoegd, een ips-scherm. Het aandeel is iets gedaald sinds vorig jaar, maar nog altijd heeft bijna 90 procent van de toegevoegde laptops zo'n paneel. TN-schermen, met hun fletse kleuren, lage contrast en abominabele kijkhoeken, lijken (gelukkig) te verdwijnen. Van 15 procent vier jaar geleden is het aandeel toegevoegde laptops met dit paneeltype gedaald tot 4 procent in 2023. Kijkend naar de populariteit van verschillende resoluties, zagen we vorig jaar al dat schermen met een 16:10-beeldverhouding steeds vaker voorkwamen, doordat het aantal laptops met een scherm van 1920x1200, 2560x1600 en 3840x2400 pixels is toegenomen. Dat geeft net wat meer ruimte dan de equivalente 16:9-resoluties, zoals 1920x1080 of 3840x2160 pixels, waardoor je minder hoeft te scrollen. Bovendien vult een 16:10-scherm vaak de ruimte op de schermklep wat beter uit. Laptops van een paar jaar geleden hadden weliswaar smalle zijranden, maar ook vaak een brede onderkin. Bij (duurdere) moderne apparaten zijn alle vier de schermranden smal. Te zien aan de cijfers voor 2023 zet de trend van het afgelopen jaar zich stevig door. Nog maar de helft van de nieuw toegevoegde laptops heeft een scherm met 1920x1080 pixels, tegenover bijna 70 procent een jaar geleden. Daarbij steeg het aantal nieuwe apparaten met een scherm van 1920x1200 pixels van 6,4 procent vorig jaar naar precies 20 procent dit jaar. Steeds meer grote schermopties Het aantal nieuw toegevoegde laptops met kleine schermen van 11" tot 13,6" neemt al jaren af en 2023 vertoont wat dat betreft geen trendbreuk. Er werden dit jaar bijna vijf keer zoveel 14"-laptops toegevoegd als kleine laptops, waarmee die maat onverminderd populair is. De meest voorkomende schermmaat voor laptops is nog altijd 15" tot 15,6", maar het aandeel laptops met deze schermmaat is in 2023 scherp gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren, van meer dan 40 tot ongeveer 30 procent. Die daling lijkt vooral veroorzaakt doordat er in 2023 veel meer 16"-laptops zijn bijgekomen. Bijna een kwart van de nieuw toegevoegde laptops heeft deze schermmaat, waar dat vorig jaar slechts zo'n 10 procent was. De populariteit van 16"-laptops gaat ook ten koste van 17"-modellen, die in 2023 voor het eerst ook concurrentie kregen van extra grote 18"-laptops. Oledschermen zijn sinds enkele jaren aan een opmars bezig, zo tekenden we eind 2022 al op. Hoewel een echte prijsdoorbraak uitbleef in het lagere segment, waarin je voor de goedkoopste oledlaptop nog steeds meer dan 500 euro betaalt, zien we wel dat het aandeel laptops met een oledscherm dit jaar is toegenomen. Er werden bijna 300 nieuwe oledlaptops toegevoegd in 2023, tegenover 174 een jaar eerder. ASUS was er vroeg bij als het om oledlaptops gaat. In 2021 was maar liefst 81 procent van alle nieuw toegevoegde laptops met oledscherm afkomstig van deze fabrikant. Ook vorig jaar was meer dan de helft van de oledlaptops er een van ASUS, maar in 2023 kwam 'slechts' een derde van de nieuwe oledlaptops van ASUS. Lenovo introduceerde dit jaar de meeste laptops met oledscherm, waaronder de IdeaPad Slim 5, Yoga Slim 6 en Yoga 7. We kwamen in 2023 ook nieuwe oledlaptops van HP, Acer en Samsung tegen, bijvoorbeeld de Galaxy Book3 Pro en Ultra, die we in het voorjaar uitgebreid hebben gereviewd. Die high-end laptops demonstreren mooi hoe goed een laptopoledscherm anno 2023 kan zijn, met een erg goede kleurweergave, een hoge 120Hz-refreshrate en uitstekende responstijden, zeer goede kijkhoeken en natuurlijk een perfect contrast, wat in combinatie met de relatief hoge helderheid rond 400cd/m² een uitstekende weergave oplevert. Samsung Galaxy Book3 Pro en Galaxy Book3 Ultra De schermen in de Galaxy Book-laptops hadden ook een lekker hoge resolutie van 2880x1800 pixels, wat een 16:10-beeldverhouding oplevert. Ook aan oledschermen gaat de 16:10-trend niet voorbij en '2,8k' is voor laptopoledschermen een veelvoorkomende resolutie. Het afgelopen jaar verschenen meer laptops met een 2880x1800 pixels tellend oledscherm in de Pricewatch dan in de twee jaar daarvoor. Ook 3840x2160 en 1920x1200 pixels komen voor, maar er blijven nog steeds laptopoledschermen die 'gewoon' een full-hd-resolutie hebben (1920x1080 pixels), zoals in de ASUS VivoBook 15 OLED M1503QA. Dat is nog altijd een van de goedkoopste laptops met een oledscherm. Wellicht verrassend vanwege al hun goede eigenschappen, is dat oledschermen ook in 2023 zeer ongebruikelijk waren in gaminglaptops. Misschien komt het door het gebrek aan paneelopties met een heel hoge refreshrate van meer dan 120Hz of doordat fabrikanten beducht zijn voor inbranden. Als je in de Pricewatch filtert op apparaten met een Nvidia RTX 40-series gpu en een oledscherm, zie je enkel luxe zakelijke laptops en 'creatorlaptops' naar voren komen. Fabrikanten van gaminglaptops hebben in 2023 dus ingezet op lcd's, die zich onderscheiden door een steeds hogere refreshrate. Was een 144Hz-scherm een paar jaar geleden iets voor een high-end gaminglaptop, tegenwoordig mag je dat al verwachten bij een basismodel. De gemiddelde luxe gaminglaptop van dit moment heeft een 240Hz-paneel, zagen we in onze recente round-up van 4070-laptops. Meer is mogelijk; zo heeft MSI enkele laptops met een 360Hz-scherm in het assortiment, terwijl Dell in januari een Alienware-laptop liet zien met 480Hz-paneel. Acer, ASUS, Razer en Dell kwamen allemaal met een gaminglaptop met een 18"-scherm, waar de grootste laptops traditioneel waren uitgerust met een 17,3"-paneel. RTX 4070-gaminglaptops, met in het midden de HP OMEN Transcend 16 Om de hdr-beeldkwaliteit van de lcd te verhogen, hebben sommige fabrikanten een optie voor een miniledbacklight op enkele van de duurste gaminglaptops. In onze round-up zat bijvoorbeeld de HP OMEN Transcend 16, die was voorzien van een AmLed-paneel van AUO. Zo'n backlight bestaat uit duizenden ledjes die onafhankelijk gedimd kunnen worden, zodat schaduwen donkerder en highlights helderder kunnen worden weergegeven. Zoals blijkt uit een inventarisatie van Ultrabookreview, komen miniledbacklights nog steeds vooral voor op grotere laptops van 16" of meer, omdat het nu eenmaal lastig is om duizenden ledjes achter een 14"-scherm te proppen. Apple slaagt daar overigens wel in met zijn MacBook Pro 14, sinds modeljaar 2021 uitgerust met een miniledscherm. Begin 2023 zagen we op de CES in Las Vegas een aantal nieuwe laptops met een 3d-scherm. Net als met een Nintendo 3DS kun je hiermee genieten van een 3d-beeld zonder dat je een speciaal brilletje nodig hebt. Zowel Acer als ASUS heeft enkele modellen in het assortiment, met een scherm geleverd door het Veldhovense Dimenco. Dat werd deze zomer overgenomen door branchegenoot Leia, die in het najaar ook de 3d-patenten van Philips overnam. Sinds de Acer Predator Helios 300 SpatialLabs-editie, ASUS ProArt StudioBook 16 en de Vivobook Pro 16X van dit voorjaar zijn er voor zover wij weten geen nieuwe laptops met 3d-scherm verschenen. Ook de overname van Leia heeft vooralsnog niet tot nieuwe aankondigingen geleid. Wellicht komen er in 2024 meer 3d-laptops uit.

Werkgeheugen en opslag: de opmars van 16/512

Behalve processors en videokaarten is ook andere hardware veranderd in de laptops van 2023. In de laptops die in 2023 zijn toegevoegd aan de Pricewatch, zat minder vaak vervangbaar werkgeheugen dan in de modellen van het jaar ervoor. Bij een derde van alle laptops die werden toegevoegd, was het geheugen muurvast gesoldeerd. Bij nog eens 12 procent van de apparaten werd een combinatie van gesoldeerd geheugen en een enkele geheugenmodule gebruikt. Daarbij moeten we aantekenen dat we niet van alle laptops weten wat de formfactor van het geheugen is; 10 procent is niet geïndexeerd. De zeer repareerbare Framework Laptop, die in 2023 verscheen in een AMD-versie, heeft uiteraard vervangbaar geheugen. Vervangbaar geheugen in laptops komt nog steeds in de vorm van de welbekende SO-DIMM-modules. De Compression Attached Memory Module die Dell vorig jaar voor het eerst liet zien in zijn Precision 7670-laptop, die enkele nadelen van de 26 jaar oude SO-DIMM-formfactor moet oplossen, is in 2023 nog niet breed aangeslagen. Toch gingen de ontwikkelingen rondom CAMM dit jaar door. Merken zoals Samsung en Adata kwamen met hun eerste CAMM-modules, terwijl standaardenorganisatie Jedec deze maand een echte standaard heeft onthuld voor de geheugenmodules op basis van het eerdere ontwerp van Dell. Op basis van die standaard is het goed mogelijk dat er in 2024 nieuwe systemen in de winkels zullen liggen waar CAMM's in kunnen, ook van andere merken dan Dell. Betere webcams (zelfs voor gamers) Niet alleen de schermresoluties zijn in 2023 omhooggegaan, ook de scherpte van het cameraatje boven het scherm is gemiddeld verder toegenomen. Nog altijd hebben de meeste laptops een 720p-webcam, maar het aantal nieuw toegevoegde laptops met een full-hd-camera (1920x1080 pixels) is gestegen van bijna 500 in 2022 tot bijna 2000 dit jaar. Ook op gaminglaptops is een goede kwaliteit webcam nu gebruikelijk, zoals al bleek op de CES van het afgelopen voorjaar. Veel fabrikanten bouwden in 2023 ook op deze laptops een 1080p-camera in en zelfs ASUS heeft het licht gezien. Dat liet de webcam voorheen weg op sommige van zijn ROG-gaminglaptops, maar aan de bovenkant van het 2023-model zit een lipje met daarin een piepklein cameraatje. Full hd zit er nog niet in, maar het is beter dan niets. Al jaren leveren fabrikanten hun laptops af met meer werkgeheugen, ten minste als we kijken naar de modellen die in de Pricewatch worden toegevoegd. 8GB ram was voor het laatst in 2020 dominant; sindsdien is het aandeel van laptops met 16GB werkgeheugen groter. Het afgelopen jaar had zelfs meer dan de helft van alle nieuw toegevoegde laptops 16GB werkgeheugen, waarbij ruim 14 procent van de geïndexeerde laptops is voorzien van een riante 32GB ram en het aandeel 64GB-laptops ten opzichte van vorig jaar meer dan verdubbeld is. Gelet op de gedaalde prijzen voor ssd's is het niet gek dat fabrikanten ook scheutiger zijn met opslag. Het aandeel laptops met een 512GB-ssd is al sinds 2020 groter dan het aantal nieuw toegevoegde apparaten met 256GB opslag en komt in 2023 voor het eerst boven de 50 procent uit. Meer dan een kwart van de nieuwe laptops had dit jaar zelfs een terabyte opslag, waarbij minder dan 5 procent van de nieuwe laptops minder dan 256GB opslag heeft. We zien die verschuiving ook in de Best Buy Guide voorkomen, waarbij we de afgelopen maanden vaker 512GB-laptops kunnen aanraden in de 500-eurobudgetcategorie, waarin voorheen 256GB de norm was. Jammer genoeg is er een fabrikant die ook in 2023 blijft vasthouden aan karige hoeveelheden opslag en werkgeheugen op zijn nieuwe laptops: Apple. Het fruitmerk vernieuwde eind dit jaar zijn MacBook Pro 14" en 16" met de nieuwe M3-, M3 Pro- en M3 Max-processors. Het zijn op allerlei manieren zeer vooruitstrevende notebooks, maar het instapmodel van de nieuwe MacBook Pro 14 heeft nog altijd 8GB werkgeheugen. Koop je eind 2023 een MacBook Air, nog uitgerust met de oudere M2-processor, dan zit in dat 1600 euro kostende apparaat ook een ssd van slechts 256GB. De meerprijzen die Apple vraagt voor extra opslag of werkgeheugen zijn exorbitant, waarbij achteraf upgraden onmogelijk is.

Conclusie en vooruitblik