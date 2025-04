YouTubers presenteren toetsenbordhoes voor iPhones

YouTubers Michael Fisher (MrMobile) en Kevin Michaluk (Crackberry) hebben een iPhone-hoes waar een werkend toetsenbord in zit, onthuld. De Clicks-hoes krijgt drie uitvoeringen: voor de iPhone 14 Pro, de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Ze gaan tussen de 139 en 159 dollar kosten.

In een video laat Fisher de hoes zien. Het toetsenbord wordt aangesloten via de Lightning- of USB-C-poort en kan daarna direct worden gebruikt, zonder aparte software te hoeven installeren. Er is een companion-app beschikbaar, voor het geval de gebruiker extra functies voor het toetsenbord wil. De hoes zelf heeft ook een Lightning- of USB-C-poort, waardoor de gebruiker de iPhone niet uit de hoes hoeft te halen om hem op te laden. Draadloos opladen is ook mogelijk. Er zit echter geen MagSafe-magneet in de hoes.

Het toetsenbord heeft 36 toetsen, die ontworpen zijn door de ontwerper van de BlackBerry Bold. Het heeft ook een backlightfunctie, die de gebruiker kan aanzetten om de toetsen beter in het donker te zien. De fysieke toetsen helpen bij het sneller navigeren door de telefoon, zegt Fisher. Zo kan de gebruiker met de spatiebalk sneller door een pagina heen scrollen.

De Clicks-hoes verschijnt in twee kleuren en heeft uitvoeringen voor de iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. De iPhone 14 Pro- en iPhone 15 Pro-versies kosten 139 dollar en de iPhone 15 Pro Max-versie kost 159 dollar. Tijdens CES 2024 is de Clicks-hoes te zien. De verschillende uitvoeringen zijn niet gelijk verkrijgbaar. Op 1 februari worden de eerste iPhone 14 Pro-hoezen geleverd. De levering van de iPhone 15 Pro-hoezen begint half maart en de iPhone 15 Pro Max-uitvoering is vanaf 'het vroege voorjaar' beschikbaar.

Update, 22.35 uur: Extra informatie over de toetsen en afbeelding toegevoegd.