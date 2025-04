Microsofts Xbox Series S-broodrooster brandt Xbox-logo in brood

Naast een minikoelkast in de vorm van een Xbox Series X-console verkoopt Microsoft nu ook een Xbox Series S-vormige broodrooster. In de sneden brood die hiermee geroosterd worden, wordt een Xbox-logo gebrand.

De Xbox Series S Toaster wordt in de VS verkocht door Walmart, ontdekte X-gebruiker Wario64. In het apparaat passen twee sneden brood, die op zes verschillende standen geroosterd kunnen worden. Daarnaast zijn er een kruimelopvangbakje, leddisplay en ontdooistand. Er kunnen ook bagels, wafels of Engelse muffins mee geroosterd worden. De broodrooster moet 40 dollar kosten. Het is onduidelijk of hij ook buiten de VS beschikbaar komt. Vorig jaar verscheen de broodrooster echter al kort op een Franse site, dus vermoedelijk is het wel de bedoeling dat hij uiteindelijk in Europa te koop is.

Dit is overigens niet de eerste keer dat er een gamegerelateerde broodrooster is uitgebracht. Zo was er in 2021 al een Destiny-broodrooster te koop waarmee een afbeelding van het Tricorn-logo in het brood geroosterd kan worden. In hetzelfde jaar bracht Microsoft een minikoelkast uit in de vorm van de Xbox Series X-console. Dat apparaat is anderhalve keer zo groot als de console zelf en kost in Nederland 99 euro.