Draadloze tv's, Boring-tunnels en vliegende auto's op CES

Tweakers ging een rondje Tesla's rijden in de Boring Company-tunnels onder Las Vegas, we zagen een draadloze tv en gingen aan de slag met de eerste Thunderbolt 5-apparatuur tijdens de CES-beurs.

When in Rome...

The Boring Company van Elon Musk heeft als grote wapenfeit de tunnels onder Las Vegas op zijn conto staan. En Tweakers zou Tweakers niet zijn als we niet ook een ritje zouden maken in de ondergrondse tunnel met Tesla's om naar het mediacentrum te komen.

Draadloze tv

Tv-kijken doe je natuurlijk het liefst draadloos. Displace nam dat wel heel letterlijk en maakte een televisie die je niet alleen draadloos van content voorziet, maar die je ook zonder kabels aan de muur kunt hangen. Dat doet het met een stel accu's en gemotoriseerde zuignappen. Wout spotte de tv en bekeek of dat nou vooral een gimmick was, of dat er ook echt iets in zit.

Vliegende auto's

Al zo lang Tweakers op de CES rondloopt, zo lang wachten we op vliegende auto's. Want wat is er nou meer tweakerig dan dat? Nu hebben we er eindelijk een gespot, van de Chinese bouwer Xpeng. Het is meer dan een concept, maar of je er nou daadwerkelijk de weg mee op kunt of de lucht mee in wil...?

Eerste Thunderbolt 5-apparatuur

Eind vorig jaar presenteerde Intel al Thunderbolt 5. Nu op de CES is het voor het eerst dat we daadwerkelijk apparatuur konden zien die werkt met die nieuwe verbindingen. Tomas ging langs bij Hyper om te spelen met het eerste dockingstation met Thunderbolt 5.