Heldere oleds, tablets van Minisforum en Tweakers vat CES samen

Wil je al het nieuws lezen dat Tweakers schrijft over de CES-beurs in Las Vegas? We hebben dat hier voor je verzameld.



Onderstaande shorts komen van ons YouTube-kanaal, waarop we tijdens deze beurs nog veel meer toffe video's plaatsen. Naast deze verticale shorts publiceren we ook previews, reviews en hands-ons van de beste producten. Vergeet dus niet te liken en te subscriben.