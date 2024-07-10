Het was een slecht bewaard geheim, maar Samsung kondigt vandaag naast de Galaxy Z Flip 6- en Fold 6-telefoons twee nieuwe horloges aan: de Galaxy Watch 7 en de Galaxy Watch 7 Ultra. Wij konden vorige week al kort kennismaken met beide klokjes tijdens een previewevenement.

Met de vandaag aangekondigde Galaxy Watch 7 en Galaxy Watch Ultra speelt Samsung op veilig, maar neemt het tegelijk een sprong in het diepe. Het veilige deel is de Galaxy Watch 7, die uiterlijk als twee druppels water op de Watch 6 van vorig jaar lijkt. Met een verbeterde optische hartslagsensor, een dualband-gps-ontvanger, een nieuwe Exynos W1000-processor en het WearOS 5-besturingssysteem lijkt hij een kleine, maar goede evolutie te zijn. De Watch 7 komt net als zijn voorganger uit in twee verschillende groottes: 40 en 44mm. Bij de Watch 7 kun je bovendien kiezen uit wifiversies en varianten met 4G. De Galaxy Watch Ultra is er alleen in 47mm en beschikt altijd over 4G.

Met de nieuwe Watch Ultra gooit Samsung het nu over een heel andere boeg. In plaats van de iets luxere Watch Pro of Watch Classic-versies die Samsung de afgelopen jaren naast de basismodellen uitbracht, is de Watch Ultra echt een ander horloge, gericht op een ander publiek en vooral met een veel hogere prijs. Waar de Watch 7 afhankelijk van de variant in prijs varieert tussen 319 en 399 euro, is de Galaxy Watch Ultra met 699 euro een flinke klap duurder.

Samsung Galaxy Watch Ultra (links) en Watch 7 44mm en 40mm

Als het door de naam en premiumprijs nog niet duidelijk is met welk horloge Samsung de concurrentie wil aangaan, laat het uiterlijk van de Galaxy Watch Ultra daar weinig twijfel over bestaan. De forse, vierkante, kast van Grade 4-titanium, de oranje accentkleuren op de knoppen aan de zijkant en vooral het meegeleverde bandje laten duidelijk zien dat Samsung het gemunt heeft op de Apple Watch UItra.

Samsung Galaxy Watch Ultra

De specs van het horloge laten dat eveneens zien. Naast de nieuwe hartslagsensor, dualband-gps-ontvanger en Exynos W1000-chip die we ook in de Watch 7 vinden, biedt de Watch Ultra als extra's een ingebouwde sirene en waterdichtheid tot maar liefst 100 meter. Ook belooft Samsung dat het horloge probleemloos werkt tussen -20 en 55 graden Celsius, bij hoogtes variërend van 500 meter onder tot 9000 meter boven zeeniveau. Wij kennen geen bergen die zo hoog zijn, maar Samsung wil duidelijk maken dat je ook skydivend boven de Himalaya op de Watch Ultra kunt vertrouwen. Met de Galaxy Watch Ultra richt Samsung zich dus net als Apple op sportieve avonturiers. Wel houdt Samsung vast aan het gebruik van een rond scherm, waardoor de Galaxy Watch Ultra toch een eigen look heeft.

Apple Watch Ultra (links) en Samsung Galaxy Watch Ultra

Exynos W1000 en accuduur

Onderhuids maken de Galaxy Watch 7 en Watch Ultra gebruik van dezelfde basis: de nieuwe Exynos W1000-pentacoreprocessor. Deze opvolger van de dualcore-Exynos W930 wordt op een 3nm-GAA-procedé gefabriceerd en bestaat uit vier Cortex A55-cores met een maximale kloksnelheid van 1,5Hz gecombineerd met één Cortex A78 die op maximaal 1,6GHz werkt. Daarnaast beschikt de chip over een Mali-G69 MP2-gpu, een LTE Cat 4-modem, een GNSS-ontvanger, 32GB opslaggeheugen en 2GB ram. Samsung claimt dat de Exynos W1000 het starten van en switchen tussen apps tot 2,7x zo snel doet als de W930. Doordat de W1000 nu op het 3nm-GAA-procedé wordt geproduceerd, moet de chip ook zuiniger zijn dan zijn voorganger.

Hoe dat in de praktijk uitpakt bij de Galaxy Watches, is nog niet duidelijk. Informatie die Samsung met ons deelde, laat zien dat de verwachte accuduur van de Watch 7 gelijk is aan die van Watch 6, waarbij de accu's in beide toestellen dezelfde capaciteit hebben. De accu's van de Watch 7-modellen zijn namelijk ongewijzigid ten opzichte van die van de Watch 6 en zijn dus nog altijd 300mAh voor de kleinere 40mm-versie en 425mAh voor het 44mm-model. De Galaxy Watch Ultra krijgt wél een veel grotere accu, met een capaciteit van 590mAh. Samsung claimt voor dit horloge een werktijd tot 100 uur, maar dat is in de Power Saving-modus. In Exercise Power Saving-modus moet de accuduur 48 uur zijn. Welke functies in deze modi uitgeschakeld zijn en hoelang het horloge in normale smartwatchmodus meegaat, is niet helemaal duidelijk. Wij begrepen tijdens het evenement dat de accuduur in standaardmodus met het scherm always-on 40 uur moet zijn en dat het horloge in raise-to-wake 80 uur mee moet gaan, maar hebben dat niet in andere documentatie bevestigd gezien.

Dualband-GPS

Een van de punten waar Samsung tijdens de presentatie de nadruk op legde, is de nieuwe dualband-GPS-ontvanger van de horloges. Door zowel de L1- als de L5-band van het Amerikaanse GPS-systeem te gebruiken, is nauwkeurigere plaatsbepaling mogelijk onder moeilijke omstandigheden, zoals tussen hoogbouw, in berggebieden vlak naast rotswanden en onder een dicht bladerdek. Van onder andere de Apple Watch Ultra en de duurdere horloges van Garmin weten we dat dualband inderdaad tot betere gps-registratie leidt. Onze review van de Samsung Galaxy Watch 6 Classic liet bovendien zien dat Samsung op dit vlak nog wat te winnen had, dus deze toevoeging is zeer welkom.

Verbeterde BioActive-sensor

Ook de 'BioActive sensor', de naam die Samsung gebruikt voor het geheel van sensors die gebruikt worden voor metingen van gezondheidsfuncties, is op de schop genomen. De nieuwe optische sensor heeft ruim driemaal zoveel leds die licht in verschillende kleuren uitzenden. Samen met gevoeligere sensors die het licht van die leds oppikken, moet dat een betere hartslagregistratie opleveren. En ook dat is in potentie een goede ontwikkeling, want met de Galaxy Watch 6 liep Samsung wat hartslagmeting betreft iets achter op de concurrentie.

De verbeterde BioActive-sensor op een prototype van de Galaxy Watch Ultra

Nieuwe gezondheids- en sportfuncties

De Watch 7 en Watch Ultra bieden een aantal nieuwe en verbeterde gezondheidsfuncties. Samsung zegt de slaapregistratie en slaapcoaching verbeterd te hebben en voegt een functie toe om slaapapneu te detecteren. Deze functie zal (voorlopig) nog niet in Nederland beschikbaar komen, wat naar wij begrijpen met certificering te maken heeft.

Een andere nieuwe feature is de Energy Score, waarbij op een schaal van nul tot honderd wordt aangegeven hoe uitgerust en klaar je bent voor zwaardere inspanningen. Dit lijkt veel weg te hebben van Garmins Training Readyness en de Readyness-score van de Oura Ring. Samsung combineert slaapdata, activiteit op de voorafgaande dag, slaaphartslag en hartslagvariabiliteit om tot deze score te komen. Ook nieuw is de Advanced Glycation end Products of AGEs Index, waarmee het horloge aangeeft hoe jouw biologische leeftijd zich verhoudt tot je echte leeftijd. Hoe dit precies werkt en wat je met deze data kunt, werd ons niet direct duidelijk. Hier komen we in onze komende review op terug. De nieuwe horloges bieden net als hun voorgangers ook de mogelijkheid om bloeddruk en lichaamssamenstelling te meten, en laten je handmatig ecg-filmpjes maken. Daarnaast is het mogelijk om continu te monitoren op onregelmatige hartslagintervallen.

Ook op sportvlak biedt Samsung nieuwe functies. Zo krijgen de horloges verbeterde multisportondersteuning, waarbij je zelf subdoelen voor tijd of afstand kunt aangeven voor de zwem-, fiets- en loopdelen van een triatlon. Ook is er een nieuwe racefunctie, waarbij je tijdens een route die je eerder hebt gelopen of gefietst, de competitie kunt aangaan met die eerdere activiteit. Je ziet dan in beeld of je voor- of achterloopt. Daarnaast introduceert Samsung een functional threshold power-test voor fietsers. Daarvoor moet het horloge met een externe powermeter verbonden zijn, waarna de Watch Ultra tijdens een inspanning van ten minste vier minuten berekent wat jouw ftp is. Ik ben benieuwd hoe goed dit werkt, want normaal gesproken duren ftp-tests aanzienlijk langer.

Quick Button

Nieuw voor de Watch Ultra, en dus niet voor de Watch 7, is de Quick Button. Dit is een derde knop die aan de rechterkant, tussen de twee bestaande knoppen is geplaatst. De functie van deze knop is instelbaar. Standaard opent deze de Samsung Health-app waarmee je sportactiviteiten kunt vastleggen. De knop ondersteunt commando's bestaande uit enkele, dubbele en lange drukacties. Een daarvan is het activeren van de ingebouwde sirene, waarmee je in geval van nood de aandacht van omstanders kunt trekken.

Galaxy Watch Ultra met de nieuwe Quick Button

Wear OS 5 en OneUI 6

Tijdens het previewevenement heb ik zowel de Watch 7 als de Ultra kort kunnen proberen. Beide horloges maken gebruik van WearOS 5 met daaroverheen Samsungs eigen OneUI 6-interface. Wear OS 5 biedt vooral verbeteringen in energiegebruik en OneUI 6 lijkt erg op het huidige OneUI 5. In directe vergelijking met de Galaxy Watch 6 viel mij vooral op dat de opzet van de menu's en tiles gelijk is, maar her en der een kleine lik verf heeft gekregen, en dat er meer gebruik wordt gemaakt van animaties bij overgangen tussen menu's en tiles. Beide horloges voelen ook heel snel aan, bij het starten van apps zoals Google Maps merkbaar sneller dan de Galaxy Watch 6.

Voorlopige conclusie

De beperkte tijd die ik met de horloges had, was uiteraard veel te kort om me een echt goed beeld te vormen. Dat gezegd hebbende lijkt de Galaxy Watch 7 een kleine, maar goede stap vooruit ten opzichte van de Watch 6 van vorig jaar. De verbeterde hartslagmeter en dualband-gps-ontvanger lossen minpunten van het vorige horloge potentieel op en de nieuwe Snapdragon W1000-processor maakt dat het horloge watervlug aanvoelt. Onduidelijk is of de nieuwe chip het horloge ook zuiniger maakt en dus een langere werktijd op de accu oplevert. De verbeteringen die Samsung softwarematig doorvoert, zullen (groten)deels ook naar de Watch 6 komen als deze binnenkort eveneens naar WearOS 5 en OneUI 6 wordt geüpgraded. Samsung heeft op dit punt een goed trackrecord. Op dit moment wordt zelfs de Watch 4 nog van OS-upgrades voorzien.

Ik vind de Galaxy Watch Ultra een interessant toestel. Samsung wil hiermee duidelijk de concurrentie aangaan met de Apple Watch Ultra, maar ook met de high-end multisporthorloges van Garmin, en durft ook met de prijs hoog in te zetten. De vraag is in hoeverre dat een succes wordt en of dit horloge biedt wat de beoogde doelgroep wenst. Over (geavanceerde) offline kaartfuncties en offline routeberekening, functies die eigenlijk standaard zijn op duurdere outdoorhorloges, heeft Samsung bijvoorbeeld niets bekendgemaakt en ook de daadwerkelijke accuduur is vooralsnog een vraagteken. De komende weken ga ik de Galaxy Watch Ultra testen om onder andere deze vragen te beantwoorden, dus houdt Tweakers in de gaten voor onze uitgebreide review.