Door Eric van Ballegoie

Redacteur smartwatches

Feedback • 10-07-2024 15:00 109

Gedurfd én op zeker gespeeld

Samsung Galaxy Watch 7 en Ultra Preview

10-07-2024 • 15:00

109

Samsung Galaxy Watch 7 en Watch Ultra

Het was een slecht bewaard geheim, maar Samsung kondigt vandaag naast de Galaxy Z Flip 6- en Fold 6-telefoons twee nieuwe horloges aan: de Galaxy Watch 7 en de Galaxy Watch 7 Ultra. Wij konden vorige week al kort kennismaken met beide klokjes tijdens een previewevenement.

Met de vandaag aangekondigde Galaxy Watch 7 en Galaxy Watch Ultra speelt Samsung op veilig, maar neemt het tegelijk een sprong in het diepe. Het veilige deel is de Galaxy Watch 7, die uiterlijk als twee druppels water op de Watch 6 van vorig jaar lijkt. Met een verbeterde optische hartslagsensor, een dualband-gps-ontvanger, een nieuwe Exynos W1000-processor en het WearOS 5-besturingssysteem lijkt hij een kleine, maar goede evolutie te zijn. De Watch 7 komt net als zijn voorganger uit in twee verschillende groottes: 40 en 44mm. Bij de Watch 7 kun je bovendien kiezen uit wifiversies en varianten met 4G. De Galaxy Watch Ultra is er alleen in 47mm en beschikt altijd over 4G.

Met de nieuwe Watch Ultra gooit Samsung het nu over een heel andere boeg. In plaats van de iets luxere Watch Pro of Watch Classic-versies die Samsung de afgelopen jaren naast de basismodellen uitbracht, is de Watch Ultra echt een ander horloge, gericht op een ander publiek en vooral met een veel hogere prijs. Waar de Watch 7 afhankelijk van de variant in prijs varieert tussen 319 en 399 euro, is de Galaxy Watch Ultra met 699 euro een flinke klap duurder.

Samsung Galaxy Watch Ultra en Watch 7 44mm en 40mm
Samsung Galaxy Watch Ultra (links) en Watch 7 44mm en 40mm

Als het door de naam en premiumprijs nog niet duidelijk is met welk horloge Samsung de concurrentie wil aangaan, laat het uiterlijk van de Galaxy Watch Ultra daar weinig twijfel over bestaan. De forse, vierkante, kast van Grade 4-titanium, de oranje accentkleuren op de knoppen aan de zijkant en vooral het meegeleverde bandje laten duidelijk zien dat Samsung het gemunt heeft op de Apple Watch UItra.

Samsung Galaxy Watch UltraSamsung Galaxy Watch UltraSamsung Galaxy Watch UltraSamsung Galaxy Watch UltraSamsung Galaxy Watch UltraSamsung Galaxy Watch Ultra

Samsung Galaxy Watch Ultra

De specs van het horloge laten dat eveneens zien. Naast de nieuwe hartslagsensor, dualband-gps-ontvanger en Exynos W1000-chip die we ook in de Watch 7 vinden, biedt de Watch Ultra als extra's een ingebouwde sirene en waterdichtheid tot maar liefst 100 meter. Ook belooft Samsung dat het horloge probleemloos werkt tussen -20 en 55 graden Celsius, bij hoogtes variërend van 500 meter onder tot 9000 meter boven zeeniveau. Wij kennen geen bergen die zo hoog zijn, maar Samsung wil duidelijk maken dat je ook skydivend boven de Himalaya op de Watch Ultra kunt vertrouwen. Met de Galaxy Watch Ultra richt Samsung zich dus net als Apple op sportieve avonturiers. Wel houdt Samsung vast aan het gebruik van een rond scherm, waardoor de Galaxy Watch Ultra toch een eigen look heeft.

Apple Watch Ultra en Samsung Galaxy Watch Ultra
Apple Watch Ultra (links) en Samsung Galaxy Watch Ultra

Exynos W1000 en accuduur

Onderhuids maken de Galaxy Watch 7 en Watch Ultra gebruik van dezelfde basis: de nieuwe Exynos W1000-pentacoreprocessor. Deze opvolger van de dualcore-Exynos W930 wordt op een 3nm-GAA-procedé gefabriceerd en bestaat uit vier Cortex A55-cores met een maximale kloksnelheid van 1,5Hz gecombineerd met één Cortex A78 die op maximaal 1,6GHz werkt. Daarnaast beschikt de chip over een Mali-G69 MP2-gpu, een LTE Cat 4-modem, een GNSS-ontvanger, 32GB opslaggeheugen en 2GB ram. Samsung claimt dat de Exynos W1000 het starten van en switchen tussen apps tot 2,7x zo snel doet als de W930. Doordat de W1000 nu op het 3nm-GAA-procedé wordt geproduceerd, moet de chip ook zuiniger zijn dan zijn voorganger.

Hoe dat in de praktijk uitpakt bij de Galaxy Watches, is nog niet duidelijk. Informatie die Samsung met ons deelde, laat zien dat de verwachte accuduur van de Watch 7 gelijk is aan die van Watch 6, waarbij de accu's in beide toestellen dezelfde capaciteit hebben. De accu's van de Watch 7-modellen zijn namelijk ongewijzigid ten opzichte van die van de Watch 6 en zijn dus nog altijd 300mAh voor de kleinere 40mm-versie en 425mAh voor het 44mm-model. De Galaxy Watch Ultra krijgt wél een veel grotere accu, met een capaciteit van 590mAh. Samsung claimt voor dit horloge een werktijd tot 100 uur, maar dat is in de Power Saving-modus. In Exercise Power Saving-modus moet de accuduur 48 uur zijn. Welke functies in deze modi uitgeschakeld zijn en hoelang het horloge in normale smartwatchmodus meegaat, is niet helemaal duidelijk. Wij begrepen tijdens het evenement dat de accuduur in standaardmodus met het scherm always-on 40 uur moet zijn en dat het horloge in raise-to-wake 80 uur mee moet gaan, maar hebben dat niet in andere documentatie bevestigd gezien.

Dualband-GPS

Een van de punten waar Samsung tijdens de presentatie de nadruk op legde, is de nieuwe dualband-GPS-ontvanger van de horloges. Door zowel de L1- als de L5-band van het Amerikaanse GPS-systeem te gebruiken, is nauwkeurigere plaatsbepaling mogelijk onder moeilijke omstandigheden, zoals tussen hoogbouw, in berggebieden vlak naast rotswanden en onder een dicht bladerdek. Van onder andere de Apple Watch Ultra en de duurdere horloges van Garmin weten we dat dualband inderdaad tot betere gps-registratie leidt. Onze review van de Samsung Galaxy Watch 6 Classic liet bovendien zien dat Samsung op dit vlak nog wat te winnen had, dus deze toevoeging is zeer welkom.

Verbeterde BioActive-sensor

Ook de 'BioActive sensor', de naam die Samsung gebruikt voor het geheel van sensors die gebruikt worden voor metingen van gezondheidsfuncties, is op de schop genomen. De nieuwe optische sensor heeft ruim driemaal zoveel leds die licht in verschillende kleuren uitzenden. Samen met gevoeligere sensors die het licht van die leds oppikken, moet dat een betere hartslagregistratie opleveren. En ook dat is in potentie een goede ontwikkeling, want met de Galaxy Watch 6 liep Samsung wat hartslagmeting betreft iets achter op de concurrentie.

De verbeterde 'BioActive' sensor op een prototype van de Galaxy Watch Ultra
De verbeterde BioActive-sensor op een prototype van de Galaxy Watch Ultra

Nieuwe gezondheids- en sportfuncties

De Watch 7 en Watch Ultra bieden een aantal nieuwe en verbeterde gezondheidsfuncties. Samsung zegt de slaapregistratie en slaapcoaching verbeterd te hebben en voegt een functie toe om slaapapneu te detecteren. Deze functie zal (voorlopig) nog niet in Nederland beschikbaar komen, wat naar wij begrijpen met certificering te maken heeft.

Een andere nieuwe feature is de Energy Score, waarbij op een schaal van nul tot honderd wordt aangegeven hoe uitgerust en klaar je bent voor zwaardere inspanningen. Dit lijkt veel weg te hebben van Garmins Training Readyness en de Readyness-score van de Oura Ring. Samsung combineert slaapdata, activiteit op de voorafgaande dag, slaaphartslag en hartslagvariabiliteit om tot deze score te komen. Ook nieuw is de Advanced Glycation end Products of AGEs Index, waarmee het horloge aangeeft hoe jouw biologische leeftijd zich verhoudt tot je echte leeftijd. Hoe dit precies werkt en wat je met deze data kunt, werd ons niet direct duidelijk. Hier komen we in onze komende review op terug. De nieuwe horloges bieden net als hun voorgangers ook de mogelijkheid om bloeddruk en lichaamssamenstelling te meten, en laten je handmatig ecg-filmpjes maken. Daarnaast is het mogelijk om continu te monitoren op onregelmatige hartslagintervallen.

Ook op sportvlak biedt Samsung nieuwe functies. Zo krijgen de horloges verbeterde multisportondersteuning, waarbij je zelf subdoelen voor tijd of afstand kunt aangeven voor de zwem-, fiets- en loopdelen van een triatlon. Ook is er een nieuwe racefunctie, waarbij je tijdens een route die je eerder hebt gelopen of gefietst, de competitie kunt aangaan met die eerdere activiteit. Je ziet dan in beeld of je voor- of achterloopt. Daarnaast introduceert Samsung een functional threshold power-test voor fietsers. Daarvoor moet het horloge met een externe powermeter verbonden zijn, waarna de Watch Ultra tijdens een inspanning van ten minste vier minuten berekent wat jouw ftp is. Ik ben benieuwd hoe goed dit werkt, want normaal gesproken duren ftp-tests aanzienlijk langer.

Quick Button

Nieuw voor de Watch Ultra, en dus niet voor de Watch 7, is de Quick Button. Dit is een derde knop die aan de rechterkant, tussen de twee bestaande knoppen is geplaatst. De functie van deze knop is instelbaar. Standaard opent deze de Samsung Health-app waarmee je sportactiviteiten kunt vastleggen. De knop ondersteunt commando's bestaande uit enkele, dubbele en lange drukacties. Een daarvan is het activeren van de ingebouwde sirene, waarmee je in geval van nood de aandacht van omstanders kunt trekken.

Galaxy Watch met de nieuwe Quick Button
Galaxy Watch Ultra met de nieuwe Quick Button

Wear OS 5 en OneUI 6

Tijdens het previewevenement heb ik zowel de Watch 7 als de Ultra kort kunnen proberen. Beide horloges maken gebruik van WearOS 5 met daaroverheen Samsungs eigen OneUI 6-interface. Wear OS 5 biedt vooral verbeteringen in energiegebruik en OneUI 6 lijkt erg op het huidige OneUI 5. In directe vergelijking met de Galaxy Watch 6 viel mij vooral op dat de opzet van de menu's en tiles gelijk is, maar her en der een kleine lik verf heeft gekregen, en dat er meer gebruik wordt gemaakt van animaties bij overgangen tussen menu's en tiles. Beide horloges voelen ook heel snel aan, bij het starten van apps zoals Google Maps merkbaar sneller dan de Galaxy Watch 6.

Voorlopige conclusie

De beperkte tijd die ik met de horloges had, was uiteraard veel te kort om me een echt goed beeld te vormen. Dat gezegd hebbende lijkt de Galaxy Watch 7 een kleine, maar goede stap vooruit ten opzichte van de Watch 6 van vorig jaar. De verbeterde hartslagmeter en dualband-gps-ontvanger lossen minpunten van het vorige horloge potentieel op en de nieuwe Snapdragon W1000-processor maakt dat het horloge watervlug aanvoelt. Onduidelijk is of de nieuwe chip het horloge ook zuiniger maakt en dus een langere werktijd op de accu oplevert. De verbeteringen die Samsung softwarematig doorvoert, zullen (groten)deels ook naar de Watch 6 komen als deze binnenkort eveneens naar WearOS 5 en OneUI 6 wordt geüpgraded. Samsung heeft op dit punt een goed trackrecord. Op dit moment wordt zelfs de Watch 4 nog van OS-upgrades voorzien.

Ik vind de Galaxy Watch Ultra een interessant toestel. Samsung wil hiermee duidelijk de concurrentie aangaan met de Apple Watch Ultra, maar ook met de high-end multisporthorloges van Garmin, en durft ook met de prijs hoog in te zetten. De vraag is in hoeverre dat een succes wordt en of dit horloge biedt wat de beoogde doelgroep wenst. Over (geavanceerde) offline kaartfuncties en offline routeberekening, functies die eigenlijk standaard zijn op duurdere outdoorhorloges, heeft Samsung bijvoorbeeld niets bekendgemaakt en ook de daadwerkelijke accuduur is vooralsnog een vraagteken. De komende weken ga ik de Galaxy Watch Ultra testen om onder andere deze vragen te beantwoorden, dus houdt Tweakers in de gaten voor onze uitgebreide review.

Galaxy Watch7 Galaxy Watch Ultra
Kleur 44mm: Green, Silver
40mm: Green, Cream		 47mm: Titanium Silver, Titanium Gray, Titanium White
Afmetingen en gewicht 44mm: 44,4 x 44,4 x 9,7 mm, 33,8g
40mm: 40,4 x 40,4 x 9,7 mm, 28,8g		 47mm: 47,4 x 47,4 x 12,1mm, 60,5g
Weergave Sapphire Crystal
44mm: 1,5-inch (37,3 mm) 480x480 Super AMOLED, Full Color Always On Display
40mm: 1,3-inch (33,3 mm) 432x432 Super AMOLED, Full Color Always On Display		 Sapphire Crystal
47mm: 1,5-inch (37,3mm) 480x480 Super AMOLED, Full Color Always On Display
Processor Exynos W1000 (5 cores, 3nm)
Geheugen & opslag 2GB geheugen + 32GB opslag
Accu (typisch) 44mm: 425mAh
40mm: 300mAh		 590mAh
Opladen Fast Charging (draadloos opladen op basis van WPC)
Besturingssysteem Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 5)
UI One UI 6 Watch
Sensors Samsung BioActive Sensor (Optical Bio-signal sensor+ Electrical Heart Signal + Bioelectrical Impedance Analysis), Temperature Sensor, Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor
Connectiviteit LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2,4+5GHz, NFC, GPS(L1+L5)/Glonass/Beidou/Galileo

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Reacties (109)

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Sluuz 10 juli 2024 15:23
Wauw... de naam Ultra, dieper onder water kunnen, betere stofafdichting, een oranje accentkleur, een extra action knop op de behuizing, een oranje siliconen band, behuizing van titanium, grotere accu dan het basismodel. Waar hebben we dat toch eerder gezien?

De inspiratie is in ieder geval duidelijk. Grappig ook dat hij niet rond en niet vierkant is.

[Reactie gewijzigd door Sluuz op 22 juli 2024 13:22]

Donstil
@Sluuz10 juli 2024 17:31
Wauw... de naam Ultra, dieper onder water kunnen, betere stofafdichting, een oranje accentkleur, een extra action knop op de behuizing, een oranje siliconen band, behuizing van titanium, grotere accu dan het basismodel. Waar hebben we dat toch eerder gezien?

De inspiratie is in ieder geval duidelijk. Grappig ook dat hij niet rond en niet vierkant is.
Hehe ja dat is wel waar we Samsung ook van kennen hè. Wat ik overigens jammer vind want Samsung Mobile is een bedrijf wat regelmatig wel gewoon durft en zeker innovatie toont, het is alleen ook dat bedrijf wat “een ander bedrijf” heel erg volgt en dat is jammer. Want dat hebben ze helemaal niet nodig, de producten zijn opzichzelfstaand ook prima.
Sluuz @Donstil10 juli 2024 17:43
Precies. Dit verwacht je eerder van een Huawei, Oppo of Xiaomi. Dan had ik er niet echt van opgekeken.
Vooral ook omdat de Galaxy Watch lijn eigenlijk best z’n eigen kenmerken heeft/had.
Khalid. @Donstil10 juli 2024 22:01
Ik herinner me nog dat je pro samsung was tot 2018?
En volgt????
Apple heeft sinds ze smartphones maken allemaal samsung onderdelen op hun smartphone...
Donstil
@Khalid.10 juli 2024 22:19
Ik herinner me nog dat je pro samsung was tot 2018?
En volgt????
Pro Samsung dat herinner je jezelf verkeerd schat ik zo in. Ik heb wel eens wat van Samsung Mobile (S8 en een horloge wat daarbij hoorde, later een Fold1) geprobeerd maar Pro Samsung was ik nooit.
Apple heeft sinds ze smartphones maken allemaal samsung onderdelen op hun smartphone...
Dit doet verder niets af aan mijn punt, maar je bedoelt waarschijnlijk 'in hun smartphone'?
Loei123 @Sluuz10 juli 2024 15:45
En als Apple met de iPhone Ultra komt, ga je dan zeggen dat die naam van hun watches weg komt?
Want Samsung heeft nog nooit de naam Ultra gebruikt voor een ander Galaxy apparaat...
Sluuz @Loei12310 juli 2024 15:58
Zoals hierboven ook al uitgelegd, het gaat om het totaalplaatje, niet alleen om de naam Ultra, niet alleen om de oranje kleur, niet alleen om de actie knop. Om alles bij elkaar.

Daarbij, als Apple in iOS met een functie komt die al in Android zat, kom je daar dan ook commenten dat Android dat allaaaaaang had?
Loei123 @Sluuz10 juli 2024 16:08
Zoals hierboven ook al uitgelegd, het gaat om het totaalplaatje, niet alleen om de naam Ultra, niet alleen om de oranje kleur, niet alleen om de actie knop. Om alles bij elkaar.

Daarbij, als Apple in iOS met een functie komt die al in Android zat, kom je daar dan ook commenten dat Android dat allaaaaaang had?
Al die andere punten waren al benoemd.

En daarbij, begon je zelf met de vergelijking naar Apple en dat Apple overal eerder mee zou zijn geweest.
Dus nee dat ga ik niet doen, jij andersom blijkbaar wel :+
Loller1 @Sluuz10 juli 2024 16:10
Zoals hierboven ook al uitgelegd, het gaat om het totaalplaatje, niet alleen om de naam Ultra, niet alleen om de oranje kleur, niet alleen om de actie knop. Om alles bij elkaar.
Zoals hierboven ook al gezegd - opnieuw - je beschrijft gewoon de Galaxy Watch3.
Daarbij, als Apple in iOS met een functie komt die al in Android zat, kom je daar dan ook commenten dat Android dat allaaaaaang had?
Uhm... je bent je ervan bewust dat *jij* degene bent die dit komt roepen in een artikel over Samsung, toch? Beetje zelfkennis hier?
d1zzje @Sluuz11 juli 2024 09:34
[quote]
[...]

Ultra blijft een mooie benaming

[Reactie gewijzigd door d1zzje op 22 juli 2024 13:22]

witstert @Loei12311 juli 2024 16:02
What about the Samsung Galaxy S8 Ultra Tablet?
PVDK007 @Sluuz11 juli 2024 13:05
Echt he, zo slecht. Ergens vind ik dat het verboden moet worden om schaamteloos alles te kopiëren.
tareqy @PVDK00712 juli 2024 12:50
Moet Samsung schamen omdat ze hun oude design hebben gebruikt? De design van de Galaxy Watch Ultra is gewoon van de Gear Sport. De knop, oranje band en titanium zijn van Garmin. Alleen de kleur oranje voor de action knop is van Apple. Samsung heeft geen "Ultra" smartwatch om te concurreren met Apple, maar nu wel. Wat is hier het probleem? Als kopiëren niet mag, dan moet Apple ook schamen, want die doen het ook.
FeareX @Sluuz11 juli 2024 18:45
Ze zijn er groot mee geworden door de trends te volgen met de Galaxy S lijn. Bij de eerste S modellen was ook wel te zien waar ze hun inspiratie vandaan hadden. Dat heeft ze geen windeieren gelegd iig!

Het is hier obvious, maar aan de andere kant... Wat moet je er anders van maken? Misschien als je verschillende ontwerpen op 100m diepte gaat testen dat je al snel op deze vorm uit komt? Ik heb er geen verstand van en denk vooral: fijn dat er een Android alternatief is voor de Apple Watch Ultra :)
tareqy @Sluuz12 juli 2024 12:28
De design van de Galaxy Watch Ultra is gewoon van een oudere Galaxy watch hoor, de Gear Sport. Eigenlijk lijkt het meer op een Panerai Radiomir. De knop, oranje band en titanium zijn van Garmin. Alleen de kleur oranje voor de knop is van Apple. Samsung heeft geen "Ultra" smartwatch om te concurreren met Apple, maar nu wel.
mrjixies @Sluuz12 juli 2024 13:17
Ik vind het echt bezopen dat ze zo op elkaar lijken. Kan zon miljarden bedrijf nou echt niks origineels verzinnen?
PinusRigida @Sluuz12 juli 2024 14:24
Goh ja kijk, om toch maar even te relativeren...

- Oranje knopje: geef ik je
- Toevoeging Ultra: is niet persé iets Apple maar goed, geef ik je ook gezien hun Apple watch Ultra eerst was. (al heeft Apple geen patent op de benaming want Samsung gebruikte 'Ultra' ook al eerder voor hun smartphones)

- Verbeteringen t.o.v. vorige versie: water -en stofdicht, wat betere accu... tja, ik zie ook niet echt in op wat ze dan wel zouden kunnen verbeteren wat nog niét is gebeurd bij concurrentie... het is een smartwatch, hardware-mogelijkheden zijn ietwat beperkt... mogelijks hadden ze hier of daar wat kunnen focussen op nieuwe functies om zich verder te onderscheiden van de concurrentie maar op de hardware? stof/waterbestendigheid en betere accu lijken me 2 logische zaken om op te verbeteren, los van enige concurrent... Ze zouden ervoor kunnen kiezen om hierop niet te verbeteren om zich van Apple te onderscheiden maar ja... dan blijven ze achter... damned if you do, damned if you don't...

- Verder is er niet veel keuze tussen ronde behuizing en het afgerond vierkant... ze konden ook nog achthoekig gaan maar dan werden ze wel beticht van afkijken van Royal Oak. (en uiteindelijk worden achthoekige horloges ook als rond verkocht)
...er zijn wel 's wat merken -vooral fashionmerken waar horloges nooit de corebusiness was- geweest die wat meer gedurfde vormen uitbrachten... driehoekig, parallellogram, het is altijd -gelukkig- iets niche gebleven en het verkocht voor geen halve centimeter; da's ook iets wat telt voor een bedrijf natuurlijk...
...dus buiten rond en vierkant (met ronde hoeken) is er niet echt veel ruimte, vierkant met scherpe hoeken bestaat ook maar ook alweer heel niche en oncomfortabel... meestal in de duurdere klasse juweelhorloges voor vrouwen bvb...

...maar goed, "inspiratie bij Apple"... waar had Apple het dan van want de 'square' bestaat natuurlijk al veel langer... Het werd immens populair gemaakt door de DW-5000 serie in de vroege jaren '80, door Casio, en voor die tijd had Cartier al een square gemaakt (met afgeronde hoeken) in 1917... Symmetrie verkoopt het beste, in horloges wil dat zeggen square of rond... Samsung had al (hoeveel?) ronde iteraties van hun galaxy-watch?... dat ze nu voor een rounded square model gaan vind ik nu niet meteen "afkijken"... ze hadden ook voor een driehoekig model kunnen gaan natuurlijk... met als resultaat dat niemand het koopt. :D

Idem voor de Titanium behuizing... niks nieuws, bewijst m'n Citizen Promaster Skyhawk Titanium dat ik hier momenteel om m'n arm heb en al bestond voordat Apple nog maar aan smartwatches dacht...

...tuurlijk dat een techbedrijf over de haag kijkt bij z'n directe concurrent, maar sommige claims zijn toch iets te algemeen, Titanium behuizing wordt al sinds 1970 gebruikt in horloges, voor mij is het een logische 'step-up' voor een "ultra" versie...

Is dit alles een betoog tegen Apple of voor Samsung: in geen geval, beide merken bieden me niks wat me interesseert op gebied van horloges... maar gewoon even relativeren is wel ok soms...

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 13:22]

frankhan @Sluuz15 juli 2024 13:17
Oranje kleur voor horloges is Omega nee begonnen met hun Planet Ocean.
Loller1 @Sluuz10 juli 2024 15:30
Inderdaad, dit hebben we al gezien bij de Galaxy Watch3 in 2020!
Loller1 @Sluuz10 juli 2024 15:46
Toegeven dat Apple niet de eerste was met iets blijft een lastig ding he.

De naam maakt niet echt uit (maar gaan we nu doen alsof Samsung de naam "Ultra" niet al jaren gebruikt, nog voor Apple?), de extra knop hebben zelfs de basismodellen van de Galaxy Watch altijd al gehad (en als je echt moeilijk wil doen over de kleur: ook dat is niet nieuw, de Galaxy Watch Active gebruikte oranje al als accent kleur in 2018 en is dat blijven gebruiken in de Active2, Watch4, Watch5 en Watch6), en de Watch3 was inderdaad al beschikbaar in titanium.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 22 juli 2024 13:22]

needankje @Loller110 juli 2024 15:56
Ach schei uit, dit is toch meer gekopieerd dan Samsung in jaren gedaan heeft. Tot het uiterlijk van de wijzerplaten aan toe, die actieknop die nog oranje is ook. Het ligt er allemaal wel heeeel dik bovenop.
Loller1 @needankje10 juli 2024 16:08
Natuurlijk kijken Samsung en Apple naar elkaar voor inspiratie. Het punt is niet dat Samsung van Apple kopieert en visa versa, het punt is het schijnheilige gedoe dat er bij ieder bericht over dit soort dingen wel iemand rondloopt die in de reacties wilt springen en dan vaag wilt zeggen dat hun geliefde fruitmerk toch eerder was, zelfs als dat niet eens klopt.

Samsung was ook lang niet de eerste met deze aspecten in een horloge te steken, verschillende merken deden het al jaren voor hen (dat is namelijk ook waar de inspiratie van die wijzerplaat van zowel Apple als Samsung vandaan komt). En ook dat oranje accent, dat Samsung al jaren gebruikt, is iets dat daar vandaan komt. Zeggen dat 1 van deze aspecten gestolen is van Apple of Samsung is als zeggen dat Samsung en Apple het concept van een horloge van elkaar zouden hebben gestolen. Neen; ze doen gewoon beide dingen die deze industrie al deed nog voor moderne smartwatches een ding waren.
Khalid. @needankje10 juli 2024 22:02
Dus alleen om die oranje band?? Voor deze rest lijkt ie helemaal niet op een schaap product?
needankje @Khalid.15 juli 2024 14:54
De oranje, instelbare knop, de achterkant, de band inderdaad, de standaard wijzerplaat, de rode nachtmodus, de vierkante titanium kast. Het is overduidelijk een kopie, waar hebben we het over?
Sluuz @Loller110 juli 2024 15:53
Ik zeg nergens dat Apple de eerste was met iets. Het gaat niet om alle elementjes die ooit een keer op een Watch 1,2,3,4,5 hebben gezeten, het gaat om de combinatie. Want als je elk elementje apart gaat benoemen, ja dan komen we uit bij (waarschijnlijk) G-Shocks die oranje waren, of misschien zijn er wel oranje Rolexen. Het gaat om het totaalplaatje.

En he, ik snap het helemaal. Blijkbaar werkt het bij Apple, dus waarom zou Samsung niet daarop meeliften. Maar ga het niet zo krampachtig lopen ontkennen dat ze op z'n minst zijn geinspireerd door de AW Ultra.
Ze hebben bijvoorbeeld niet andere elementen van voorgaande Galaxy Watches gecombineerd in de Ultra, nee, het zijn de precies de zaken die de Apple Watch Ultra onderscheiden van de normale Apple Watches.

Los van het feit dat elke reviewer wel de gelijkenissen ziet.

[Reactie gewijzigd door Sluuz op 22 juli 2024 13:22]

1Mark @Sluuz10 juli 2024 19:09
de kleur oranje en ook die kleur groen is exact hetzelfde. Het design van het bandje lijkt er ook enorm op.

Er bestaan natuurlijk helemaal geen andere kleuren en de naam 'Ultra' is ook niet te vermijden.
Loller1 @Sluuz10 juli 2024 16:01
Natuurlijk zijn er gelijkenissen, net zoals vele reviewers bij de introductie van de Apple Watch Ultra ook gelijkenissen tekende met Samsung's Galaxy Watch serie. Maar leuk dat je hier alsnog probeert te doen alsof de combinatie van deze elementen iets is dat Apple heeft verzonnen. Opnieuw: neen. Zoals ik in mijn eerste reactie al aanhaalde zat dit al allemaal in de Galaxy Watch3 van 4 jaar geleden.
Ik zeg nergens dat Apple de eerste was met iets.
Uhu. Ga je nu doen alsof dat niet is wat je insinueerde met je eerste reactie? Ik gaf gewoon een eerlijke reactie op je opmerking; we hebben dit al allemaal eerder gezien in de Watch3, ik haalde Apple daar nog steeds niet aan. Jij reageert vervolgens nogmaals met de insinuatie dat Apple eerder was en nu doe je alsof je eigenlijk gewoon de combinatie bedoelt, wat nogmaals ook niet eens waar is.

En laten we even ook heel eerlijk zijn dat ook Samsung niet als eerste met dit soort dingen af kwam, dit wordt al jaren gedaan door horlogemakers die zich richten op (extreme) sporten.
Loller1 @Sluuz10 juli 2024 16:31
Dat reviewers niet verder dan 1 jaar terug kunnen denken wilt niet zeggen dat de Galaxy Watch3 - die alles wat je benoemt al had - niet bestaat. Jij vraagt waar we dit eerder hebben gezien, ik zeg je dat de Watch3 het al had 4 jaar geleden, dan afkomen met "maar reviewers zeggen dat ze het van de Apple Watch Ultra van 2 jaar geleden hebben" doet niets af aan dat argument.

En opnieuw: natuurlijk zijn er elementen die de Galaxy Watch Ultra heeft omdat de Apple Watch Ultra ze ook heeft. Goede morgen, dat is hoe de markt werkt en Apple kijkt zelf ook al te graag af bij Samsung en andere concurrenten. Maar geen van de aspecten die jij hier aanhaalde in je initiële comment over de Galaxy Watch Ultra horen daar bij, voor de Galaxy Watch lijn is dat allemaal oud nieuws.
PVDK007 @Loller111 juli 2024 13:02
Samsung kopieert al meer dan 10 jaar alles van Apple. De hele website, de woorden die ze gebruiken, de telefoons, de horloges, echt alles kopieert Samsung van Apple. Gelukkig in een slechtere uitvoering. Laat Samsung lekker koelkasten en wasmachines maken, dat werkt tenminste een beetje.
pepsiblik @Sluuz10 juli 2024 16:54
Nee, zo heette die niet. Maar het was wel een duidelijk premium design dat de standaard ontsteeg.
https://www.techradar.com...ung-galaxy-watch-3-review

Dus je kunt best stellen dat Samsung gewoon een idee van hen van een paar jaar terug weer nieuw leven heeft ingeblazen, nu ze de conversie van Tyzen naar WearOS achter de rug hebben.

En Apple (want daar doel je volgens mij op?) heeft het zelf ook niet uitgevonden. Die hebben gewoon leentje-buur gespeeld bij Garmin en misschien wel bij de Galaxy Watch 3. Het gebeurd maar zelden dat een idee wat goed is bij slechts één partij boven komt drijven.
joeymansveld 10 juli 2024 15:34
Als het door de naam en premiumprijs nog niet duidelijk is met welk horloge Samsung de concurrentie wil aangaan, laat het uiterlijk van de Galaxy Watch Ultra daar weinig twijfel over bestaan.
Ik zie het steeds vaker staan, maar zolang de Apple Watch alleen werkt met iOS en deze Galaxy Watch niet, kan je van concurrentie niet echt spreken.
pepsiblik @joeymansveld10 juli 2024 17:01
Samsung heeft een aantal functies in hun horloges die alleen werken met de eigen Galaxy telefoons. Dus ook Samsung probeert het lock-in spelletje te spelen (net zoals Xiaomi, OnePlus, Apple, Huawei etc doen).
dipje2 @pepsiblik10 juli 2024 17:25
Zoals? Serieuze vraag, want ik heb mijn huidige Watch2 gebruikt met een Galaxy S7 en een S9 toen, maar ondertussen met andere Android toestellen, en nog nooit functies gemist eigenlijk.
renenekel @dipje210 juli 2024 19:34
Bloeddruk en de ecg functie. Maar is wel weekend te maken... Btje googlen 😉
Khalid. @renenekel10 juli 2024 22:04
Samsung Health app downloaden dan werkt het
John Doos @dipje210 juli 2024 19:38
Don’t disturb follow, werkt volgens mij alleen op Android.

Dus het aanzetten ervan op je horloge wordt niet automatisch ook op je telefoon gedaan en vice versa.
patrom 10 juli 2024 15:29
En wat met de suikerspiegel controle
pepsiblik @patrom10 juli 2024 16:58
Kan nog niet. Mijn eigen inschatting is dat dat nog wel twee jaar gaat duren. De technologie is nog lang niet accuraat genoeg. En om je een idee te geven, een gewone bloed glucose meter, mag een afwijking tot 15% hebben ten opzichte van een geijkte waarneming, dus dan heb je een idee hoe slecht ze nu zijn :-)
bilaba70 10 juli 2024 16:01
Gemiste kans voor de batterijduur van de watch 7. De watch6 heeft mijns inziens een zwaar ondermaatse batterijduur. Zeker in vergelijking met hun chinese concurrenten zoals huawei. De ultra lijkt mij interessant, maar voor 700 euro verwacht ik heel veel.
dipje2 @bilaba7010 juli 2024 17:32
Ik wil dolgraag een vervanging voor m'n watch2 en de 6-classic met de (echte) draairing leek me geweldig… totdat ik besefte van alle reviews dat de batterijduur echt ongeveer 1/4e van wat mijn watch2 _nu_ nog doet na al die jaren.

Had eigenlijk gehoopt op een 7-classic die niets anders deed dan efficiënter zijn dan de 6-serie. Maar weer niet blijkbaar.

En weer is de >=46mm versie gelijk een speciale met 4G etc... Ik vind alle 44mm klokjes altijd te klein lijken. Ik heb een Withings gekregen van 42mm en die doet niets omdat het er gewoon een beetje uitziet als een kinder-horloge / vrouwen-horloge bij mij.
Aeternum 10 juli 2024 15:03
Kan een mooi ding zijn, de batterijduur zal hem uiteindelijk maken of breken als sport horloge denk ik.
PinusRigida 10 juli 2024 15:15
Idd. gewaagd ontwerp, love it or leave it... als G-shock-fan spreekt dat ontwerp van die Ultra me wel aan (al zal ik het niet kopen want ik weet wat ik voor dat geld in G-shock kan krijgen en dat spreekt me nog veel meer aan, ben trouwens ook niet in de markt voor een full-blown smartwatch)

Wat ik wel even wil vermelden is, het is persoonlijk wellicht, maar die Ultra is i.m.o. de eerste smartwatch waar een analoge watchface heel natuurlijk staat, het "klopt" gewoon met de rest van de horloge vind ik, veel meer dan op andere smartwatches waar ik analoge watchfaces maar wat 'gimmicky' vind...

De watch 7 is wat mij betreft dan weer 'meh'. "s.s.d.d." :O

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 13:22]

MaDLiVe 10 juli 2024 15:23
Nog steeds de zeer matige accuduur, erg jammer.
pepsiblik @MaDLiVe10 juli 2024 16:55
In vergelijking tot wat?
dipje2 @pepsiblik10 juli 2024 17:24
Mijn huidige Galaxy Watch 2 :|
Loller1 10 juli 2024 15:43
Vreemd om de kleine Watch7 in crème en groen uit te brengen en de grote in grijs en groen. Groen lijkt me ze een niche kleur voor een horloge. En crème en grijs limiteren tot 1 maat is ook zo gek. Jammer dat er geen zwarte variant is, dat is het horloge waar ik voor zou zijn gegaan. Dan maar grijs, mijn Watch3 is aan vervanging toe...
Op dit moment wordt zelfs de Watch 4 nog van OS-upgrades voorzien.
Nog tot en met One UI Watch 7 van volgend jaar, voor zij die geïnteresseerd zijn daarin. De Watch4, Watch5 en Watch6 krijgen 4 jaar lang OS upgrades. Ben benieuwd of dat termijn met de Watch7 wordt aangehouden of dat het langer zal ondersteund worden.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 22 juli 2024 13:22]

Llopigat
@Loller111 juli 2024 03:35
Dat was bij de Galaxy Watch 6 ook al zo. De kleine maat in lichte kleur is een beetje goudkleuriger vandaar de naam crème. Denk dat die meer op de vrouwen is gericht, vandaar. Bij de 6 was het verschil overigens nauwelijks te zien.
FatGoebbelsIM 10 juli 2024 16:03
Draag nog steeds, met groot plezier, de S3 vanaf het moment dat ie uitkwam. Het ding draait (!) nog steeds als op dag 1. De nieuwe smartwatches trekken me niet, alhoewel ze steeds meer nieuwe functies inbouwen, vind ik het de moeite niet waard om'n nieuwe smart watch aan te schaffen.
ik wil'n nieuw concept (heb ik al over gepost) en iets groter dan de klassieke modellen.
Oh well, man can only hope and wait...
lacobo 10 juli 2024 16:29
Heb de Watch5 Pro, met een deftige accuduur van een dag of 3. De nieuwigheden in Watch 6 en 7 geven me nou niet de drang om te vernieuwen. Blijft kennelijk toch een uitdaging, een fatsoenlijke accuduur. En die Ultra is wel Ultra-duur en maakt de term 'Mooi van lelijkheid' weer actueel.
Loller1 @lacobo10 juli 2024 16:33
Ik denk dat mensen moeten afstappen van de verwachting dat het überhaupt het doel is dat iemand met een Watch5 overstapt naar de Watch7. Er is een reden waarom dat toestel nog minstens 2 jaar OS upgrades krijgt. :)
Me_Giant @lacobo10 juli 2024 16:55
Als er geen reden is om te vernieuwen heb je toch met je huidige model niks te klagen? Lijkt me juist een pluspunt.

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