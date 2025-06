Geen Intel, geen AMD, maar een Qualcomm-processor. Nog niet zo lang geleden was dat nog raar, maar ondertussen hebben we al een Lenovo-, ASUS-, Medion- en HP-laptop met de Snapdragon X Elite getest. De Samsung Galaxy Book4 Edge is nummer vijf, maar heeft als eerste een snellere versie van de X Elite aan boord en wel de X1E-84-100. Als deze weinig fantasierijke naam je niks zegt: het is de op een na snelste Elite X, met twaalf cores, een turboklokfrequentie tot 4,2GHz en een snellere gpu. Hoe die processor en de Galaxy Book4 Edge zich tot andere laptops verhouden, lees je in deze snelrecensie.

Quicktest Dit is een Quicktest, een nieuw type review waarmee we experimenteren. Aan sommige producten valt niet veel te testen of soms hebben we niet de tijd om ons volledige testprotocol op een product los te laten. Toch kunnen we jullie ook in die gevallen iets vertellen over de goede en slechte aspecten van een product: beknopt, dus als Quicktest.

Uiterlijk

Van buiten is de Galaxy Book4 Edge in één woord: strak. Voor een 16"-laptop is de behuizing bijzonder dun. Hij is volledig van metaal gemaakt en de verschillende delen sluiten heel netjes op elkaar aan. Je krijgt het gevoel met een luxe laptop te maken te hebben en dat komt ook overeen met de prijs van 1800 euro. Er is ook een 14"-versie beschikbaar voor 1550 euro.

Die strakke behuizing weegt iets meer dan anderhalve kilogram. Niet zwaar, maar het is ook niet in de klasse van bijvoorbeeld de LG Gram, waarvan het 16"-model minder dan 1,2 kilogram weegt. Door de dunne behuizing heeft het toetsenbord vrij weinig travel. De touchpad heeft wel een lekker groot oppervlak, waardoor je makkelijk met vier vingers kunt swipen.

Rechtsboven in het toetsenbord zit een vingerafdrukscanner. De camera, die mooi scherp 1920x1080-beeld geeft, heeft geen ondersteuning voor Windows Hello. De speakers geven, gezien de geringe dikte van de behuizing, verrassend goed geluid.

Als je naar de zijkant van de behuizing kijkt, zitten de aansluitingen naast elkaar en daarnaast loopt de behuizing in een soort 'golfje' en wordt hij dunner. Datzelfde golfje gebruikte Samsung grappig genoeg twaalf jaar geleden ook al; toen was het geheel uiteraard wat dikker. De aansluitingen zelf zijn in de loop der tijd ook veranderd. Links zitten twee USB4-aansluitingen, samen met een HDMI-aansluiting. Rechts bevindt zich een klassieke USB-A-poort, een microSD-kaartlezer en een jackaansluiting.

Benchmarks

De Book4 Edge heeft, zoals eerder al genoemd, de een-na-snelste Snapdragon X Elite-processor aan boord. Hoe presteert die chip?

De snellere X Elite in de Samsung zal in doorsnee scenario's, waarbij een korte boost belangrijk is, vlotter zijn dan de laptops die de langzamere '78'-soc hebben. Je ziet dat de Samsung bovenaan eindigt in Cinebench Single en in de grafische test van 3DMark, dankzij de hogere kloksnelheid en de snellere gpu. Echt overtuigend is het echter niet: als je in de Multi-test kijkt, waarbij alle cores gebruikt worden, dan blijkt de Lenovo Slim 7 sneller te zijn, terwijl die een op papier langzamere processor heeft. Dat komt doordat Samsung de processor vrij conservatief heeft afgesteld. Tijdens het draaien van Cinebench Multi zakt de kloksnelheid al snel naar 2,8GHz op alle cores, terwijl de Lenovo daar rond de 3GHz blijft.

Scherm en accuduur

Zoals veel Samsung-laptops is ook de Book4 Edge voorzien van een oledscherm. De diagonaal is 16", met een mooie resolutie van 2880x1800 pixels en een refreshrate van 120Hz. De helderheid in sdr is net geen 400cd/m², maar in hdr kan het scherm pieken tot ongeveer 550cd/m². De bijgeleverde software zorgt ervoor dat je gemakkelijk verschillende kleurprofielen kunt instellen, waarbij je de keuze hebt tussen sRGB, P3 en AdobeRGB. Het scherm is goed gekalibreerd en omdat het een oledscherm is, heb je een perfect contrast.

De accuduur tijdens browsen is gezien het grote scherm en de relatief kleine accu helemaal niet verkeerd. Als je het rustig aan doet kun je ongeveer twaalf uur halen. Bij zwaardere belasting schiet de accuduur wel omlaag en kom je uit op een kleine vijf uur, veel minder dan de Slim 7 en Vivobook, die ook een Snapdragon-processor hebben. De verklaring is dat de prestaties die de Book4 Edge tijdens de accutest neerzet, veel hoger zijn dan die van de Slim 7 en de Vivobook. Kortom, Samsung heeft andere keuzes gemaakt in de afstelling van zijn laptop dan Lenovo en ASUS.

Geluidsproductie en upgrades

Tot slot meten we de geluidsproductie van de koeling in drie scenario's. De laptop is van twee ventilators voorzien, die bij webbrowsen uit staan. In de grafiek hieronder wordt dat weergegeven als 12dB, gelijk aan de noisefloor van onze meting.

Bij gemiddeld gebruik, zoals PCMark simuleert, begin je de koeling wel te horen, maar heel luidruchtig wordt het niet. Dat geldt ook voor de test in Blender, waarbij de belasting nog hoger ligt. Dat de koeling daar niet meer herrie maakt, heeft er ook mee te maken dat de processor beperkt wordt in zijn maximale verbruik, zoals uit het benchmarkresultaat van Cinebench al bleek.

De Galaxy Book4 Edge laat zich gemakkelijk openmaken. Onder de vier voetjes zitten vier Phillips-schroefjes en door die los te draaien kun je de bodemplaat verwijderen. Daaronder tref je geen vervangbaar geheugen aan. Dat is logisch, omdat de Snapdragon-processor alleen met Lpddr5 overweg kan. Een verwisselbare ssd is er ook niet, omdat de Book4 Edge opvallend genoeg van UFS 4.0 gebruikmaakt, met sequentiële leessnelheden van 2800MB/s en schrijfsnelheden van nog geen 600MB/s. Dat is niet veel in vergelijking met veel PCIe 4.0-ssd's. Aan de andere kant merk je er bij standaard gebruik niet veel van, maar voor intensieve lees- en schrijfbewerkingen is een ssd beter. Bovendien kun je die laatste in de meeste gevallen vervangen.

Conclusie

De Book4 Edge is een luxe laptop met een mooi scherm en een strakke, mooi afgewerkte behuizing. Aan de binnenkant tref je de op een na snelste Snapdragon Elite X aan, maar die is in deze laptop niet veel sneller dan de instap-Snapdragon. Overweeg je een laptop met Qualcomm-cpu, dan is het wellicht de moeite waard om deze eerdere conclusie nog eens door te nemen. De UFS-opslag is ook niet de snelste en helaas niet upgradebaar. Het is dankzij de grote touchpad, het mooie scherm en de goede speakers prettig werken op de Book4 Edge, maar het is geen powerhouse.