'Elektriciteitsnet van Oekraïne aangevallen door Russische hackersgroep'

Een Russische hackergroep heeft volgens de Oekraïense overheid een cyberaanval uitgevoerd op het elektriciteitsnet van het land. Het zou gaan om de hackersgroep Sandworm, waar eerder cyberaanvallen aan zijn toegeschreven.

Volgens de veiligheidsdienst van Oekraïne werd het elektriciteitsnet in de avond van 8 april aangevallen meldt persbureau Bloomberg. De aanvallen waren gericht op het beschadigen van 'hoogspanningsstations, computers en netwerkcomponenten'.

De aanval werd in twee golven uitgevoerd. Volgens beveiligingsonderzoekers zouden de hackers ergens tussen februari en april toegang hebben gekregen tot de systemen. Schade aan het elektriciteitsnet en onderliggende systemen is volgens de Oekraïense autoriteiten voorkomen.

Experts van onder ander beveiligingsbedrijf ESET en Microsoft helpen mee met het onderzoek naar de aanval. Volgens de onderzoekers is er geprobeerd om 'wiper'-software te deployen, waarmee is getracht om alle data van systemen te verwijderen en ze onklaar te maken. Ook is geprobeerd om de controle over bepaalde systemen over te nemen.

In 2017 werd Oekraïne ook getroffen door een grootschalige cyberaanval. Deze werd toen door Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten ook toegeschreven aan de Russische hackersgroep Sandworm. Rusland ontkent dat het betrokken is bij de aanvallen.