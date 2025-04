AP krijgt half miljoen euro extra budget voor toezicht op cookies en tracking

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt de komende jaren een half miljoen euro extra budget. Dat moet specifiek worden gebruikt om toezicht te houden op cookies en online tracking, zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering.

De staatssecretaris schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze het bedrag vanaf volgend jaar toekent aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat om 500.000 euro per jaar voor 2024, 2025 en 2026. Het budget komt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en is mede afgesproken door minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming.

Het budget komt boven op het extra budget dat de privacytoezichthouder met Prinsjesdag kreeg toegezegd. Wel moet de AP het geld besteden aan 'aanvullend toezicht op cookies en online tracking'. De AP houdt daar nu al toezicht op, met name vanuit de AVG, maar de Nederlandse regering vindt al langer dat de onafhankelijke toezichthouder daar meer aandacht aan moet besteden.

Het extra budget geldt tot 2027. Vanaf dat jaar krijgt de AP 350.000 euro structureel budget, bedoeld voor 'het publiceren van guidance en het ontwikkelen van tools om onderzoeken makkelijker te maken'. Daarbij gaat de AP meer samenwerken met andere toezichthouders, zoals de Autoriteit Consument en Markt.

Het is de tweede keer sinds het kabinet Rutte IV aantrad, dat er geld wordt vrijgemaakt voor een expliciete taak voor de AP, die als zelfstandig bestuursorgaan zelf hoort te beslissen waar de prioriteiten liggen. Eerder maakte de regering al miljoenen vrij voor een afdeling die toezicht gaat houden op algoritmes. Die algoritmetoezichthouder, wat in de toekomst ook een Europese verplichting wordt, ging in januari van start.