Belgische privacytoezichthouder gooit 389 klachten weg wegens onderbezetting

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft zoveel achterstanden dat ze bijna 400 klachten van burgers niet verder behandelt. Dat is een significant deel van het jaarlijkse aantal meldingen dat binnenkomt. Net als in Nederland heeft de GBA een gebrek aan capaciteit.

De Gegevensbeschermingsautoriteit schrijft dat ze 389 oude dossiers niet langer in behandeling neemt. De GBA zegt dat het van die klachten 'niet langer opportuun is om de dossiers verder te behandelen'. "Dit onder meer omdat elk van die dossiers al langer dan één jaar niet behandeld werd en omdat de omstandigheden van de zaak niet in het bijzonder prioritair of maatschappelijk bovenmatig relevant zijn", zegt de toezichthouder.

De GBA wijst in de brief op het aantal klachten dat jaarlijks binnenkomt en die ze niet allemaal kan behandelen. In 2022 kreeg de GBA 604 klachten binnen. De Geschillenkamer, die de klachten afhandelt, nam in dat jaar 189 beslissingen over die klachten. "Wanneer dit aantal wordt geplaatst naast het aantal klachten dat jaarlijks binnenkomt bij de GBA, is het logisch dat er doorheen de jaren een sterke dossierachterstand is ontstaan", zegt de GBA.

Bij de oudere dossiers die nog op de plank lagen, kijkt de GBA nu per geval of het nog zin heeft ze te behandelen. In 389 gevallen bleek dat niet zo te zijn; die zaken worden geseponeerd. Indieners van een klacht worden daarvan op de hoogte gebracht en kunnen bezwaar maken tegen de seponering.

De privacytoezichthouders van de meeste Europese landen zijn naar eigen zeggen onderbezet, maar de werklast verschilt sterk per lidstaat. Waar de Belgische toezichthouder bijvoorbeeld 604 klachten ontving, kreeg de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens er vorig jaar 13.113. Ook de AP zegt dat ze te veel klachten en meldingen krijgt en daardoor zaken moet laten liggen, maar de AP seponeert die zaken vooralsnog niet. Het probleem ligt in België bij de bezetting en financiële situatie van de toezichthouder. "Gezien de beperkte middelen waarmee de GBA werkt, en gezien de werklast en complexiteit die vele van de klachtdossiers bij de GBA meebrengen, moet de GBA per dossier immers keuzes maken wat betreft de opportuniteit van de verdere behandeling", aldus de toezichthouder.