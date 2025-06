Nintendo wil dat Reddit info deelt van gebruikers die piraterijwinkels beheren

Nintendo heeft Reddit, GitHub en Discord gedagvaard. Het gamebedrijf wil dat ze de identiteit prijsgeven van gebruikers die piraterijshops beheren of op andere manieren Nintendo-games illegaal beschikbaar maken.

Nintendo zegt in het rechtsdocument dat het verschillende gebruikers van Reddit, GitHub en Discord op het spoor is gekomen die piraterijwinkels zouden beheren, promoten of anderszins meehelpen aan de verspreiding van illegale Switch-software. Ook zouden sommige gebruikers software hebben gemaakt of verspreid waarmee gebruikers de technologische maatregelen van hun Switch-console kunnen omzeilen zodat ze dergelijke spellen kunnen spelen.

Nintendo wil dat de platformen informatie over deze gebruikers delen, zodat ze kunnen worden geïdentificeerd en gelokaliseerd. Ook eist het bedrijf dat verschillende domeinregistrars, zoals Namecheap en GoDaddy, gegevens delen van gebruikers die domeinnamen met betrekking tot piraterijshops hebben geregistreerd. Nintendo schrijft niet welke gegevens het precies wil ontvangen.

Nintendo doet deze verzoeken als onderdeel van een rechtszaak die het bedrijf heeft lopen tegen James Williams, die onder de naam Archbox een moderator is op een grote Switch-piraterijsubreddit en diverse piraterijshops beheert. Omdat hij weigerde te reageren op vragen en verzoeken over de aanklacht, kon Nintendo geen informatie van hem lospeuteren over andere gebruikers die betrokken zouden zijn bij de piraterijshops. Daarom heeft het bedrijf besloten om die informatie bij de dienstverleners zelf op te vragen.

Het is onduidelijk of de platformen het verzoek zullen honoreren. In eerdere rechtszaken hebben rechters al geoordeeld dat Reddit IP-adressen en persoonsgegevens van gebruikers die piraterij bespreken niet zomaar hoeft te delen. Nintendo vraagt echter specifiek om de gegevens van gebruikers die niet alleen praten over piraterij, maar ook deelnemen aan de illegale verspreiding van games.