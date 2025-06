Samsung stopt ondersteuning van DeX-Windows-app vanaf volgende One UI-versie

Samsung-telefoons die One UI 7 draaien kunnen hun telefoons niet langer koppelen via de DeX-app op Windows. De Zuid-Koreaanse fabrikant raadt de Telefoonkoppeling-app van Microsoft aan als alternatief.

Samsung meldt het stoppen van de ondersteuning op de Britse versie van de DeX-pagina op zijn website, ontdekte Android Authority. De fabrikant raadt als alternatief de Telefoonkoppeling-app voor Windows en de Koppelen met Windows-app op Android aan, als gebruikers hun telefoon als pc willen gebruiken. In tegenstelling tot DeX werkt deze methode niet alleen met Samsung-telefoons, maar ook met Android-toestellen van andere fabrikanten. Samsung zegt niet waarom het stopt met de ondersteuning van zijn Windows-applicatie. Het is onduidelijk of de DeX-app nog wel beschikbaar blijft voor toestellen die een oudere softwareversie draaien.

One UI 7 is Samsungs softwareschil voor Android 15. Het besturingssysteem komt vermoedelijk begin 2025 beschikbaar. Er zijn al verschillende nieuwe functies uitgelekt. Zo wordt er naar verluidt een Dynamic Island-achtig paneel toegevoegd, wordt het meldingenpaneel in tweeën gesplitst om het snelmenu en de meldingen beter van elkaar te onderscheiden en krijgen veelgebruikte apps nieuwe iconen.