FTC vraagt Amerikaanse bevolking of nieuwe regels rondom privacy nodig zijn

De FTC vraagt via een onderzoek aan de Amerikaanse bevolking of privacy van consumenten in de commerciële sfeer voldoende gewaarborgd is. De waakhond wil nagaan of de bevolking op de hoogte is over hoe hun data wordt verzameld en of er strengere wetten nodig zijn.

De Federal Trade Commission verwijst in zijn onderzoek naar de fysieke, economische, psychologische en sociale risico’s die een Amerikaanse consument kan lopen omwille van verzamelde data door bedrijven en het gebruik ervan. Het vermeldt ook praktijken van sommige bedrijven die zogezegd data verzamelen voor een enkel doel, maar deze informatie in de praktijk inzetten voor meerdere doeleinden. De waakhond schrijft ook over het gebrek aan keuzemogelijkheden die consumenten voorgeschoteld krijgen in verband met het afstaan van hun informatie.

Het is om die en andere redenen dat de FTC nu een onderzoek introduceert. De resultaten daarvan kunnen gebruikt worden in aangepaste wetgeving. De FTC vraagt bijvoorbeeld naar eventuele schade die consumenten hebben opgelopen door het verzamelen van data door bedrijven en naar schade die moeilijk te kwantificeren valt. In een andere vraag gaat de FTC na of er bepaalde typen data onderworpen zouden moeten worden aan regulering. Het geeft daarbij privacygevoelige data als voorbeeld maar laat de bevolking vrij om suggesties te doen.

De voorzitter van de FTC schrijft in een apart statement dat bedrijven persoonlijke data van consumenten op zeer grote schaal verzamelen en dat in zeer verschillende contexten. Met dit onderzoek wil ze de publieke opinie beter in kaart brengen en met de resultaten wil de waakhond nagaan of er daadwerkelijk nieuwe wetgeving moet komen.