HP brengt gebogen 24"-fhd-monitor met 144Hz-paneel in juli uit voor 229 euro

HP introduceert de X24c Gaming Monitor. Het gaat om een 23,6"-monitor met een va-paneel en een resolutie van 1920x1080 pixels. De monitor heeft een verversingssnelheid van 144Hz en FreeSync Premium-ondersteuning. Ook presenteert HP speakers en een koptelefoon.

De HP X24c heeft een kromming van 1500R. Daarmee is de kromming gelijk aan die van een cirkel met een radius van anderhalve meter. De maximale helderheid van het scherm is 300cd/m2 en de contrastverhouding is volgens de specificaties 3000:1. HP noemt een grijs-naar-grijsresponstijd van 4ms, met overdrive ingeschakeld.

Het scherm is in hoogte verstelbaar en naar voren en achteren te kantelen, voorzien van een displayport 1.2-aansluiting, een hdmi 2.0-poort en een audio-aansluiting. Volgens HP kan het paneel 72 procent van de ntsc-kleurruimte weergeven. Andere kleurruimtes noemt de fabrikant niet, maar dit percentage van het ntsc-bereik staat gelijk aan 99 procent van de srgb-kleurruimte.

De gebogen monitor voor gamers verschijnt in juli op de markt, voor een adviesprijs van 229 euro. HP brengt ook de HP Gaming Speakers X1000 uit. Die 2.1-set met rgb-verlichting verschijnt in juni voor 120 euro. Verder voegt de fabrikant de X1000 Wireless Gaming Headset toe aan zijn assortiment. Die draadloze koptelefoon is beschikbaar voor 120 euro.