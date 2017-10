Gerucht: Apple en LG werken samen aan 'vouwbare' iPhone

Apple en LG zouden volgens een nieuw gerucht samenwerken om een 'vouwbare' iPhone te maken. Daarvoor ontwikkelt de Zuid-Koreaanse fabrikant een buigbaar oledscherm en flexibele pcb, zodat de hele telefoon te buigen zou moeten zijn.

LG heeft een team samengesteld om de mogelijkheden te onderzoeken om die componenten over enkele jaren op grote schaal te produceren, claimt de Zuid-Koreaanse site The Bell, een zusteruitgave van de Koreaanse ZDNet. De bedrijven zouden erop mikken om de productie te starten in 2020.

Apple laat de oledschermen voor de iPhone X, waarvan Tweakers onlangs een preview publiceerde, produceren door LG's concurrent Samsung. LG maakt wel de oledschermpjes voor de Apple Watch. Het gerucht gaat dat LG niet voldoende oledschermen kon leveren om aan de vraag van Apple te voldoen. Afgelopen jaren heeft LG zich vooral gericht op het maken van tv's met oledschermen, terwijl Samsung zich heeft toegelegd op smartphoneschermen op basis van de oledtechnologie.

Omdat een substraat van glas niet nodig is voor oledschermen, zijn er al jaren demo's van buigbare oledschermen, maar tot nu toe verschenen alleen in de fabriek gebogen displays in producten. Onder meer de Samsung Galaxy S8 heeft zo'n gebogen scherm. LG sleutelt al langer aan andere buigbare componenten, zoals een flexibele accu.

Het is onbekend wat Apple beoogt met het buigbaar maken van de behuizing van een iPhone. Beide bedrijven hebben niet gereageerd op het gerucht.