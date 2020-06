Gerucht: Samsung presenteert Galaxy Note 20, Fold 2 en Z Flip 5g begin augustus

Volgens een gerucht organiseert Samsung op 5 augustus een Unpacked-evenement voor de introductie van nieuwe smartphones. De Zuid-Koreaanse fabrikant zou zijn Note 20-modellen, Galaxy Fold 2 en Z Flip 5G aankondigen. Op 20 augustus zouden de telefoons uitkomen.

YouTuber Jon Prosser noemt de drie toestellen en de data. Hij meldt in zijn tweet dat hij de informatie samen met Twitter-gebruiker UniverseIce bovenwater heeft gehaald. De twee plaatsen geregeld betrouwbare details over nog niet aangekondigde smartphones.

Over de genoemde smartphones gaan al langer geruchten. De Galaxy Fold 2 zou een groter scherm aan de voorkant krijgen en voorzien worden van een stylus en de cameraset-up uit de Galaxy S20+. De 5g-versie van de Galazy Z Flip zou zowel uitkomen in Europa als in Zuid-Korea, maar andere details daarover zijn nog niet bekend. In de Note 20-serie verschijnen vermoedelijk verschillende modellen. Er verschenen al renders die vermoedelijk het uiterlijk tonen van de Galaxy Note 20 en de Note 20+.

Samsung heeft in de afgelopen jaren zijn Note-smartphones in augustus gepresenteerd. Het bedrijf doet dat met zogenaamde Unpacked-evenementen, die vaak op meerdere locaties plaatsvinden. Of het bedrijf dit jaar een fysieke presentatie geeft, of dat alleen via een livestream doet vanwege de beperkingen door de coronapandemie, is nog niet bekend.