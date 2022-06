Samsung kondigt Galaxy Z Flip 5G aan met Snapdragon 865 Plus-soc

Samsung heeft de Galaxy Z Flip 5G aangekondigd, een 5g-versie van de eerder uitgebrachte Galaxy Z Flip. De nieuwe vouwbare telefoon krijgt de Snapdragon 865 Plus mee maar heeft verder vergelijkbare specs. Of de telefoon ook naar de Benelux komt, is vooralsnog niet bekend.

De Samsung Galaxy Z Flip 5G heeft niet ondersteuning voor alle 5g-frequenties, zo worden de mmwave-frequenties niet ondersteund. De antennes voor deze frequenties zijn relatief groot, vermoedelijk kon Samsung niet genoeg ruimte in de behuizing vinden voor deze antennes. De telefoon is praktisch net zo groot als de reguliere Galaxy Z Flip, al is de 5g-variant dichtgeklapt wel 0,1mm dikker.

Naast de 5g-ondersteuning, heeft de Galaxy Z Flip 5G de Snapdragon 865 Plus, een soc die Qualcomm onlangs aankondigde. De originele Z Flip heeft de Snapdragon 855 Plus-soc. Beide telefoons hebben 8GB geheugen en 256GB interne opslag, zonder de mogelijkheid deze uit te breiden met een sd-kaartje.

Binnenin zit een 6,7"-oledscherm met een 22:9-verhouding die over de lengte dubbelgevouwen kan worden. Dit met buigbaar glas bedekt scherm heeft een resolutie van 2636x1080 pixels. In dichtgeklapte stand is er bovenop de telefoon een klein 1,1"-oledscherm voor notificaties, met een resolutie van 300x112 pixels. Voorop is een 10-megapixelcamera, achterop is een reguliere camera en een groothoekcamera die beide een 12-megapixelsensor hebben.

De smartphone heeft twee accu's met een totale capaciteit van 3300mAh en ondersteuning voor draadloos laden. De telefoon weegt 183 gram, heeft een vingerafdrukscanner aan de zijkant en draait Android 10 met een Samsung-schil.

De Samsung Galaxy Z Flip 5G is vanaf 7 augustus te koop in 'bepaalde markten' in grijs en brons. De 5g-telefoon wordt in tegenstelling tot de 4g-variant zonder Clear Cover en usb-connector geleverd. De Samsung Galaxy Z Flip 5G kost volgens The Verge omgerekend inclusief btw 1514 euro. Samsung Nederland zegt tegen Tweakers nog niet te weten of de telefoon naar de Benelux komt.