Twitter werkt aan functie om antwoorden op tweets te verbergen

Twitter werkt aan een functie die gebruikers in staat stelt om antwoorden op hun tweets te verbergen. Op die manier moet de gebruiker meer controle krijgen over het verloop van discussies. De functie wordt inmiddels op beperkte schaal getest.

De nieuwe functie maakt de antwoorden op tweets niet volledig onzichtbaar, maar zorgt er wel voor dat ze moeilijker te zien zijn. Gebruikers kunnen zich volgens Twitter op die manier beter wapenen tegen giftige reacties of discussies die volledig uit de hand dreigen te lopen, waardoor de boodschap van de oorspronkelijke tweet verloren kan gaan.

Het bestaan van de nieuwe functie werd bevestigd via een tweet van Michelle Yasmeen Haq, een senior productmanager bij de berichtendienst. "Mensen die interessante conversaties starten op Twitter zijn erg belangrijk voor ons. Om ervoor te zorgen dat die conversaties zo beschaafd mogelijk verlopen, geven we de gebruiker wat extra controle over het gesprek", schreef zij nadat Twittergebruiker Jane Manchun Wong de nieuwigheid had ontdekt.

Volgens de woordvoerder van Twitter is de nieuwe verbergfunctie een nuttige aanvulling op bestaande features, zoals negeren, blokkeren en rapporteren. "Ook die tools worden vaak gebruikt om conversaties netjes te houden, maar ze missen soms hun doel. Blokkeren en negeren veranderen alleen de beleving van de persoon die de tweet blokkeert, en rapporteren werkt alleen voor inhoud die indruist tegen onze gebruiksvoorwaarden", aldus Yasmeen Haq. Zij benadrukt nog dat de functie ongewenste antwoorden niet volledig onzichtbaar maakt: "De antwoorden blijven zichtbaar voor anderen via een optie in het menu".