'Grootste vr-park van Europa' opent maandag zijn deuren in Belgische Moeskroen

In het Belgische Moeskroen opent Virtual Park op maandag 4 maart officieel zijn deuren voor het publiek. Met een oppervlakte van 4000m2 gaat het volgens de initiatiefnemers om het grootste virtualrealitypark van Europa.

Het aanbod van Virtual Park, gelegen in de Belgische provincie Henegouwen, bestaat uit zes vr- en augmentedreality-games. De hoofdattractie is Arena 42 met de game After-H van ontwikkelaar SmartVR studio. Hier nemen twee teams van vier spelers het tegen elkaar op om de planeet Mars te veroveren. Er wordt in Arena 42 gebruikgemaakt van full body tracking, zodat elke beweging van de spelers wordt gevolgd en ze vrij kunnen rondlopen.

Team 51 is een versie van After-H: Legend of Mars waarin een team van vier tot zes spelers moet samenwerken. Ze zijn uitgerust met een vr-bril, een vr-geweer en geconnecteerde vesten, en kunnen zich in de ruimte van 100m2 vrij verplaatsen. Het doel is om de invasie van buitenaardse wezens af te slaan en te ontdekken wat er met de bemanning van een ruimteschip is gebeurd.

Andere attracties van Virtual Park zijn het vechtspel Robot Ring, de op de film TRON geïnspireerde racer V-Race, en The Playground, waarin het volgens de initiatiefnemers vooral draait om 'bewegen, plezier maken en leren'. Verder zijn er nog tien individuele cabines waar gamers op hun eigen tempo meerdere vr-werelden kunnen verkennen.

Virtual Park is opgedeeld in vier verschillende zones voor evenveel leeftijdsgroepen. Er is een welpenzone voor kinderen vanaf drie jaar, zones voor kinderen van minstens zes en negen jaar, en een apart gedeelte voor volwassenen. Het park zal driehonderd dagen per jaar geopend zijn en kan volgens de initiatiefnemers tot driehonderd bezoekers tegelijk ontvangen. Een ticket kost 60 euro voor volwassenen, 40 euro voor kinderen jonger dan 12 en 65 euro voor een speciale themadag. Voor deze bedragen mogen de bezoekers zes uur in het park blijven.

België heeft er de voorbije maanden flink wat virtualrealityparken bijgekregen. Op 26 februari opende Telenet in Hasselt zijn derde locatie voor freeroaming-vr in een dik halfjaar tijd. Eerder opende de provider vestigingen van The Park in de steden Antwerpen en Gent.