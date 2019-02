Opera begint test met gratis vpn in Android-browser

Opera gaat een gratis vpn inbouwen in zijn Android-browser. De browsermaker zegt dat er geen gegevens gelogd worden en het is mogelijk om de vpn uit te schakelen. De vpn zit nu in de bètaversie van de browser.

Volgens Opera is het gebruik van de vpn-functie in de Android-browser ongelimiteerd. Het bedrijf belooft een 'no-log service' en zegt geen data te verzamelen. Gebruikers kun hun locatie instellen op Azië, Europa, Amerika, of 'optimaal'.

Op dit moment is de vpn-functie beschikbaar in de bèta-versie van Opera voor Android. Gebruikers kunnen die downloaden in de Google Play Store. Nog niet alle bètatesters krijgen toegang tot de vpn, maar in de komende tijd wil Opera de groep testers steeds groter maken.

Opera had eerder gratis losse vpn-apps voor zowel Android als voor iOS, maar die zijn sinds vorig jaar niet meer beschikbaar. Sinds 2016 zit er al een vpn in de desktopversie van de Opera-browser.