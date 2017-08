Opera stopt met databesparingsapplicatie Opera Max

Opera stopt met de ontwikkeling van zijn Android-applicatie voor databesparing. Het bedrijf zegt zich alleen nog op zijn browser te willen richten. Opera Max zal geen updates meer ontvangen en de applicatie is uit de Google Play Store verwijderd.

Wie Opera Max nog op zijn Android-smartphone heeft staan, kan de app voorlopig blijven gebruiken, melden de makers in een blog. Op den duur zullen de servers achter de dienst op non-actief gesteld, maar gebruikers krijgen daarvan eerst een melding, aldus het Opera-team.

Opera Max werd voor het eerst vrijgegeven in 2014 en kwam een jaar later definitief uit. Bij gebruik van de app wordt data via de servers van Opera geleid, waarna het bedrijf compressie toepast. Volgens de Play Store is de app meer dan een half miljoen keer geïnstalleerd.