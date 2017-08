Crowdfunding voor gearresteerde ontdekker WannaCry-killswitch wordt gesaboteerd

Kwaadwillenden doen met gestolen creditcardgegevens donaties aan de crowdfunding­campagne die is opgezet om de juridische kosten van MalwareTech te dragen. De advocaat die de campagne heeft opgezet, zegt deze daarom te moeten stoppen.

Advocaat Tor Ekeland zegt tegen BuzzFeed dat 'een of andere idioot' een script gebruikt dat donaties maakt met gestolen of frauduleuze creditcardnummers. Die nummers worden als zodanig herkent door de betaalprovider waarbij Ekeland de campagne heeft opgezet. Volgens Ekeland moet hij de campagne daarom stopzetten en uitzoeken welke betalingen echt en welke frauduleus zijn. Daarom is het nu onduidelijk hoeveel geld er is opgehaald. Op het moment van schrijven staat de donatiepagina echter nog wel online.

De crowdfundingcampagne is door de advocaat zelf opgezet omdat GoFundMe de campagne niet wou hosten, omdat deze niet aan de voorwaarden van de website zou voldoen. Het is ook mogelijk om steun te geven door bitcoin te doneren. Op het moment van schrijven is er 0,75 bitcoin overgemaakt. Ruim een week geleden was er al minimaal 12.000 dollar gedoneerd via de Lawpay-pagina. Ekeland zegt tegen BuzzFeed dat hij zich aan de afspraak zal houden om de kosten voor de verdediging van beveiligingsonderzoeker Marcus Hutchins te betalen en geld dat overblijft te doneren aan burgerrechtenorganisatie EFF.

Maandag verscheen Hutchins voor de Amerikaanse rechter, waar hij verklaarde onschuldig te zijn aan zes aanklachten. Hij wordt beschuldigd van het maken, beheren en verspreiden van de Kronos-bankingmalware. Daarom werd hij begin augustus door de FBI opgepakt. Hutchins mag zijn proces afwachten in Los Angeles, waar hij werkt voor Kryptos Logic. De onderzoeker hield zich al langer bezig met het analyseren van malware en werd bekend doordat hij een 'killswitch' ontdekte in de WannaCry-ransomware.