Onderzoeker achter WannaCry-killswitch zegt onschuldig te zijn in proces VS

Beveiligingsonderzoeker Marcus Hutchins, de ontdekker van de WannaCry-killswitch, heeft maandag moeten verschijnen voor een Amerikaanse rechter. Hij wordt beschuldigd van het maken, beheren en verspreiden van de Kronos-bankingmalware. Hutchins heeft verklaard onschuldig te zijn.

Hutchins, beter bekend onder de bijnaam MalwareTech, heeft bij monde van zijn advocaat Brian Klein, verklaard niet schuldig te zijn aan zes aanklachten die allemaal zijn gerelateerd aan de Kronos-malware. Hij mag zijn proces afwachten in Los Angeles, waar hij werkt voor Kryptos Logic. De onderzoeker heeft wel moeten toestaan dat hij wordt gevolgd via gps.

De internetbeveiligingsexpert mag zonder beperkingen gebruiken maken van het internet, maar mag geen toegang meer hebben tot de domeinnaamregistratie, die nu dient als sinkhole, waarmee de verspreiding van WannaCry is stopgezet. Dit meldt Motherboard; een redacteur van de website was aanwezig bij de zitting in Milwaukee.

De advocaat van Hutchins heeft tegen aanwezige pers gezegd dat zijn cliënt zich stevig gaat verdedigen tegen de aanklachten. Volgens de advocaat zal Hutchins volledig worden vrijgesproken wanneer het bewijs boven water komt. Hutchins kan, als hij schuldig wordt bevonden, maximaal veertig jaar celstraf krijgen.

De 23-jarige Brit Hutchins is begin augustus door de FBI gearresteerd en wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het maken, verspreiden en beheren van de Kronos-bankingmalware tussen 2014 en 2015. Hij was in de VS voor de beveiligingsconferenties Black Hat en Def Con. De onderzoeker hield zich al langer bezig met het analyseren van malware en werd bekend doordat hij een 'killswitch' ontdekte in de WannaCry-ransomware. Na de betaling van een borgsom van 30.000 dollar kwam hij weer op vrije voeten.

In een oude tweet van MalwareTech spreekt de onderzoeker zijn verbazing uit dat een deel van door hemzelf geschreven code terug te vinden is in de broncode van Kronos. MalwareTech had de betreffende code begin 2015 in een blogpost gepubliceerd, waarin hij aandacht besteedde aan een bepaalde hooking-techniek. Zijn code werd vervolgens gebruikt in de malware.

Advocaat Tor Ekeland zei eerder tegen Forbes dat de aanklacht tegen Hutchins 'een ramp' is en dat de Amerikaanse overheid de onderzoeker probeert te straffen voor misdaden die anderen met Kronos hebben uitgevoerd

Eerder werd bekend dat er een crowdfundingcampagne is opgezet om de juridische kosten van de recent gearresteerde onderzoeker Marcus Hutchins te dekken. Burgerrechtenorganisatie EFF is bij de campagne betrokken. Een week geleden was 12.000 euro opgehaald.