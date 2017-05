Door Mark Hendrikman, zaterdag 27 mei 2017 11:21, 31 reacties • Feedback

Gamestudio Epic Games heeft in totaal 275.000 dollar weggegeven aan 17 verschillende kleine ontwikkelstudio's. Aan de geldbedragen zitten geen voorwaarden vast, behalve dan dat de ontwikkelaars moeten werken met de Unreal Engine 4 van het bedrijf.

De ontvangers van de bedragen zijn niet allemaal gameontwikkelaars. Zo zitten er bijvoorbeeld ook filmmakers tussen en een studio die analytics-plugins maakt voor de Unreal Engine. De 275.000 dollar is omgerekend 246.000 euro. De specifieke bedragen die elke ontwikkelaar krijgt, worden niet bekendgemaakt, maar gedeeld door 17 gaat het om 14.500 euro per ontwikkelaar.

Het merendeel van de ontvangers zijn gameontwikkelaars. De spellen die ze maken komen uit voor Windows, iOS en Android. Sommige games zijn ook gemaakt voor virtualreality-headsets, zoals Raiders of Erda en The Soulkeeper. De film die een toelage krijgt van Epic Games, heet Tree en maakt ook gebruik van vr. Deze gaat in première bij het Sundance-filmfestival en wordt ook getoond op het Cannes-filmfestival in Frankrijk. Een van de overige twee ontwikkelaars werkt tot slot aan technologie om driedimensionale ruimtes in kaart te brengen en over te zetten naar virtual reality.

Epic Games heeft in een blogpost uiteengezet welke ontwikkelaars precies het geld krijgen en wat ze ermee doen. Het fonds bestaat sinds begin 2015, toen Epic Games er in totaal 5 miljoen dollar in stak. Ontwikkelaars kunnen 5000 tot 50.000 dollar krijgen van de gamemaker als hun Unreal Engine-project in de ogen van de studio interessant genoeg is. Epic Games doet dit om het half jaar.