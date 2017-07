Albert Heijn test volgend jaar winkels zonder kassa

De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn gaat volgend jaar tests doen met AH To Go-winkels zonder kassa. Hoe het systeem precies zal werken, is vooralsnog niet bekend. Het zal in elk geval anders zijn dan het systeem van Amazon.

Directeur Wouter Kolk van Albert Heijn zegt tegen dagblad De Telegraaf niet hoe het systeem gaat werken, behalve dat het anders werkt dan dat van Amazon. Dat bedrijf toonde eerder al een winkel zonder kassa, dat werkt met een systeem van camera's en sensoren om na te gaan wat klanten uit het schap pakken. Bij het binnenkomen van de winkel scant de klant een qr-code om zich kenbaar te maken.

De supermarktketen wil vanaf volgend jaar een kassaloze winkel testen bij vestigingen van AH To Go, de kleine variant die bijvoorbeeld op stations en in stadscentra te vinden is. Deze winkels werken vaak al met een systeem waarbij klanten bij de kassa hun boodschappen zelf scannen en afrekenen zonder tussenkomst van een medewerker.

Albert Heijn is de eerste grote supermarktketen in de Benelux die kenbaar maakt te gaan testen met kassaloze winkels. Het is onbekend of concurrenten zullen volgen.

Promofilmpje Amazon Go