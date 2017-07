TU Eindhoven verliest finale wereldkampioenschap robotvoetbal

Tijdens de Robocup 2017, het wereldkampioenschap voetbal voor robots, heeft TU Eindhoven de tweede plaats bemachtigd. Na een goede halve finale was Team Water in de finale te sterk. Vorig jaar won het team uit Eindhoven nog het toernooi.

De finale vond zondagochtend plaats in het Japanse Nagoya, en eindigde uiteindelijk met een uitslag van 6-3 voor Team Water. Het Eindhovense team, met de naam Tech United, beaamde tegenover Omroep Brabant dat de uitslag terecht was; de robots van Team Water speelden sneller en kregen de meeste kansen om te scoren. Na de eerste minuut keken de Eindhovenaren al tegen een achterstand aan.

Door de nederlaag heeft Tech United zijn titel niet kunnen prolongeren; vorig jaar won het team namelijk het toernooi, door in de finale Team Water te verslaan. De uitslag was toen 3-3, waarna Tech United na een straffenschoppenserie het toernooi op zijn naam schreef. In 2015 werd er nog verloren van een Chinees team.

In de halve finale had Tech United nog geïmponeerd door Team Nubot met maar liefst 9-0 te verslaan. Al vroeg in de wedstrijd moest Nubot verder met een robot minder doordat er eentje op hol sloeg en door de boarding ging. Bij een stand van 2-0 viel er nog een robot uit, waarna de voorsprong snel uitliep.