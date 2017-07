Facebook laat gebruikers livestreamen vanuit vr-app Spaces

Facebook laat gebruikers live video streamen vanuit vr-app Spaces. Daardoor kunnen gebruikers van de app aan contacten op het sociale netwerk laten zien wat ze aan het doen zijn binnen de eerder dit jaar uitgebrachte app voor virtual reality.

Wanneer gebruikers een livevideo starten vanuit Spaces, kunnen ze de virtuele camera overal in de ruimte plaatsen, zegt Facebook. Contacten kunnen reageren op de video, waarbij dat voor de Spaces-gebruiker in beeld verschijnt.

De functie werkt in Spaces, de app die Facebook eerder dit jaar online zette als bèta. Gebruikers kunnen hun avatar in de Spaces-app automatisch aan laten maken op basis van een foto en deze nadien aanpassen. Vervolgens kunnen tekeningen maken en foto's en video bekijken in vr. Ook zijn vrienden te bellen, waaronder met video.

Facebook is afgelopen maanden actiever geworden met het integreren van sociale functies in vr. Behalve de release van Spaces dit voorjaar voor de Oculus Rift, test het bedrijf een tabblad met de nieuwsfeed op de Samsung Gear VR. Facebook nam Oculus in 2014 over.