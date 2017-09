Google brengt Chrome 61 met WebUSB-api's uit

Google heeft versie 61 van zijn Chrome-browser uitgebracht voor Windows, macOS, Linux en Android. De update brengt een aantal fixes naar de browser en daarnaast is onder andere ondersteuning voor de WebUSB- en de WebShare-api's en JavaScript-modules toegevoegd.

De introductie van Chrome 61 voor de desktop gaat gepaard met het verhelpen van 22 kwetsbaarheden, waaronder 6 die als ernstig bestempeld worden. Zo heeft Google een heap buffer overflow-probleem bij WebGL-verwerking opgelost en een https-downgrade-mogelijkheid bij redirects voorkomen.

Daarnaast zijn enkele verbeteringen voor ontwikkelaars doorgevoerd. Zo is er ondersteuning voor JavaScript-modules, met voordelen op het gebied van caching, het voorkomen van duplicaties op pagina's en het verwerken van scripts in de juiste volgorde.

Verder ondersteunt Chrome vanaf versie 61 WebUSB. Hiermee kunnen web-apps na toestemming van de gebruiker bepaalde usb-apparaten benaderen die nu nog niet met api's ondersteund werden. Hiervoor zijn nu geen speciale drivers meer nodig.

Nieuw bij Chrome voor Android is WebShare, waarmee pagina's het menu op een smartphone om tekst en links te delen kunnen oproepen. Verder is op Android de vertaaltoolbar compacter gemaakt en is de manier om afbeeldingen te selecteren om online te zetten, verbeterd.