Google werkt aan mute-functie voor websites in Chrome-browser

Google werkt aan een nieuwe functie binnen Chrome waarmee gebruikers het geluid van hele websites kunnen dempen. Dit is al mogelijk voor individuele tabbladen, maar het verschil is dat die manier van dempen niet permanent is.

Google-ontwikkelaar François Beaufort meldt dat het Chrome-team momenteel met de functie experimenteert. Daarmee zouden gebruikers kunnen beslissen welke website geluid mag afspelen en is het niet nodig dit steeds opnieuw voor een bepaald tabblad in te stellen. De optie is toegankelijk via de knop aan de linkerkant van de adresbalk, waar bijvoorbeeld ook informatie wordt getoond met betrekking tot de veiligheid van de verbinding met een site.